港須以明確稅制 應對全球最低稅率

香港向來奉行低稅率及簡單稅制，以吸引外商來港發展。美國財長耶倫早前呼籲世界各國共同制定全球最低企業稅率，以結束國際上數十年來企業稅的逐底競爭。若其建議成事，會否削弱香港多年來的稅務優勢？

全球企業稅率 20年間下降近半

自1980年代起，世界各國競相下調企業稅率，以吸引資本和刺激經濟。全球法定企業稅平均稅率由1980年的40.11%，下降至2020年的23.85%。跨國集團透過在低稅率國家設立公司轉移利潤，令它們應付稅額大幅減少甚至不用繳稅。

而各地政府為了彌補降低資本稅率而造成的稅收缺口，往往會對社會上相對不富裕一群徵收更高的稅額，或削減必要的公共服務，形成富人少付而窮人多付的現象，財富向上重新分配，加劇了不平等和貧窮。

針對跨國企業 打擊稅基侵蝕

為了打擊稅基侵蝕與利潤轉移，經濟合作與發展組織（OECD）聯同全球139個國家和地區，探討一同改革國際稅收體制，其中一個主要提案，便是探討訂立全球最低企業稅率。

全球最低企業稅率是要求跨國企業以集團為基礎，至少支付某個稅率的稅款。假設A國的企業稅率為20%，B國的為11%，而全球最低企業稅率為15%，X公司的總部位於A國，並在B國有業務收入，A國將會就X公司於B國賺取的利潤，額外徵收B國稅率與全球最低企業稅率百分比差距（即4%）的稅。

最低稅率提案只針對跨國企業集團，即該企業集團在兩個以上租稅管轄區營運業務；其次，其財務年度收入需達7.5億歐元（約70.04億港元）或以上。

低稅區競爭力 恐被削弱

OECD曾對實施稅務改革兩大提案進行經濟影響評估，料全球每年可增加500至800億美元的企業稅收益，主要來自全球最低稅率的實行；若按OECD目前提倡的12.5%最低稅率估算，高、中、低收入經濟體的企業稅收入均會大幅提升。

縱使各國競相降低企業稅率，各地稅率仍有頗大差距。參考OECD的統計，OECD成員國中，法定企業稅率最低的是瑞士，稅率為8.5%，最高為法國和哥倫比亞，達32%。OECD以外，還有不少經濟體實行零企業稅率，例如英屬處女島、阿聯酋等。

若落實全球最低稅率，最受影響的將會是愛爾蘭等長久以來靠低稅率吸引跨國企業落地的經濟體，因其能夠給予企業的稅收優勢將會消失。至於高稅率發達經濟體，跨國集團日後將難逃稅網，它們便可獲得大筆企業稅收。

和愛爾蘭一樣，香港長久以來採用低稅作為在國際上競爭的優勢，並推出不少稅務措施，如豁免離岸基金繳付利得稅等，以促進相關行業在港發展。本港採用兩級制的利得稅，法團首200萬元應評稅利潤的利得稅稅率為8.25%，其後的則為16.5%。

同時，香港被視為亞洲最大避稅天堂，根據「租稅正義聯盟」的企業避稅天堂指數2021，香港在全球排第七位，高新加坡兩位。

假如各國能夠就全球最低稅率達成共識，按本港目前兩級利得稅率，坊間估計實際有效稅率（effective tax rate）或不足10%，很大機會低於建議稅率，故一旦實施，少不免削弱本港低稅方面的競爭力。惟香港亦不能不跟隨，否則有機會遭到報復，影響與其他地區簽訂雙邊協議，或受到制裁。

港簡單稅制優勢 將更突出

不過，香港稅制的優勢還在於其簡單易明的設計。當全球廣泛實行全球最低稅率，企業到何處營運均需補回差額，屆時香港簡單稅制的優勢將更為突出。

企業的實際稅務負擔，其實不限於企業稅一項，而香港只設3項直接稅，包括利得稅、個人薪俸稅以及物業稅，而免徵資本增值稅、消費稅等各類稅項，令本港企業實際稅務負擔較國際為輕。根據世界銀行的企業稅務負擔統計，一間中型企業在2018年必須繳納的稅款和強制性繳費佔其利潤的百分比，全球平均為40.4%，而香港僅為21.9%。

智經過去亦曾向本港商界人士作問卷調查，所屬機構員工人數超過1,000人的受訪者中，51%認為清晰的稅法是對營商有利的稅制中最重要的元素，認為低稅率最重要的只有46%，反映大型企業考慮營商時，更重視稅制的明確性。因此，即使全球最低稅率落實，香港也毋須過分憂慮，只要保持稅制的明確性、持續鞏固其他範疇的優勢，仍有望吸引跨國企業到港投資。

縱然如此，全球最低稅率若然實行，畢竟會改變全球競相減低稅率的局面。政府應盡早就全球最低稅率的各種可能方案，考慮不同的應對措施，讓企業清楚未來本港稅制的變化，減低不確定性。

▲ 港府應盡早就全球最低稅率的各種可能方案，考慮不同的應對措施，讓企業清楚未來本港稅制的變化，減低不確定性。（資料圖片）