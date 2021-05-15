騰籠換鳥 善用工業樓宇資源

據差餉物業估價署的《香港物業報告》，私人分層工廠大廈在2020年底的空置量達1,037,600平方米，相當於總存量的6.4%，逾半空置面積位於觀塘、葵青和荃灣。另一方面，政府的活化工廈政策令區內工廈租金飈升之餘，亦扼殺了小商戶和文化創作者的生存空間。本欄上周描述了傳統工業區土地資源錯配的問題及其由來，今篇繼續探討一些可能的解決方案。

擴工廈准許用途 扶植初創

首先，筆者建議當局再擴大工業樓宇准許的用途範圍，使它的用途更具彈性。自2001年起，城市規劃委員會已容許在工業樓宇內進行與創作和音樂有關的用途，例如影音錄製室等。在2018年的《施政報告》，當局更讓文化藝術、創意產業及創新科技界，在毋須申請地契豁免的情況下使用工廈，又准許改裝緩衝樓層作電訊機樓中心或數據處理中心，這些都是正確的方向。

然而，現時針對創科界的使用範圍僅限於「研究所、設計及發展中心」，筆者認為當局可更進取，將工業樓宇開放給科創微企作為辦公室、小型製作室及商業用途的陳列室，尤其是一些涉及硬件製造和測試的物聯網類（IoT）公司。這些用途均不涉及直接向街客提供服務或貨品，因此免卻了消防安全的顧慮。

再者，現時科學園及數碼港已逐漸飽和，出租率分別達88%及93%。對於一些未有能力進駐的初創，它們大都在尋找租金相對低廉，又兼具交通優勢的場地，政府何不揀選一兩個傳統工業區試行上述建議，幫助這些創科幼苗開花結果？

事實上，香港科技園公司已管理大埔、將軍澳和元朗工業邨多年，其中位於大埔工業邨的精密製造中心、將軍澳工業邨的數據技術中心及先進製造業中心，以及元朗工業邨的微電子中心，在在證明高新科技能在工業用地上發展。因此，與其浪費舊式工業樓宇的空間資源，不如用來扶助初創發展商機，讓經濟發展更多元化。

筆者的第二個建議，是當局放寬工廈改裝的要求。在2018年的《施政報告》，當局接受將工廈的最低3層改裝為商舖及餐廳，前提是工廈設有緩衝樓層，將低層與高層完全分隔。這既是德政，也務實地回應了中小企對較低租金場地的渴求。

寬改裝要求 降活化工廈成本

過往，當局顧慮到工業樓宇原本並非為零售和服務業設計，故此要求業主在活化工廈時，須更新通道和消防設備，以應對增加的人流。這種要求促使大業主寧願清拆整幢大廈重建，以謀取更高物業價值。筆者認同活化工廈應更新安全設備，但也可作靈活處理，例如近30年落成的工廈佔總存量約19.2%，它們一般設備較新，又已經裝有現代化的消防裝置，當局可考慮豁免它們更改部分設施。

另一種情況是大廈業權分散，小業主未能齊心更新設備。對此，筆者建議可參考市區重建局的做法，資助或提供貸款予業主立案法團籌組改裝，只是把對象由住宅樓宇轉為工廈。這些措施皆能有效降低改裝的總成本，讓活化後的工廈租金不至於脫離中小企的負擔能力。

美國麻省理工學院香港創新中心（MIT Hong Kong Innovation Node）在2020年7月發表題為《九龍東共融創新與成長項目》的研究報告，當中訪問了觀塘區內的初創和中小企，發現政府資助或私人投資者的融資皆非它們頭號關注的事情。它們認為，持續沉重的租金變成決定生意生死的關鍵因素，而非產品或工作成果本身，亦渴望有更多可負擔的場地（例如共用工作空間）與同行分享經驗和創意。雖然這項調查僅限於觀塘區，但內容無疑是全港工業區的縮影。

土地是香港非常珍貴的資源，可是筆者每次經過傳統工業區，都不期然想起資源錯配的問題。筆者並非樓宇設備或土地規劃的專家，以上只是拋磚引玉，希望能引發大眾討論。

▲ 據差餉物業估價署的《香港物業報告》，私人分層工廠大廈在2020年底的空置量達1037600平方米，相當於總存量的6.4%。（資料圖片）