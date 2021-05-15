1毫子回贈 能促港膠樽回收？

香港飲品膠樽回收率低得卑微，預計僅得約2%，意味絕大部分的膠樽，最終落入堆填區和郊野自然。面對膠樽垃圾之患，環保署官員反覆催眠大眾，聲稱只要提供每個膠樽1角回贈，便有足夠的市場吸引力，但此議惹來負評如潮。有心水清的聽眾在電台phone in節目中直言：「1毫子跌咗都未必執返。」

「規管膠樽生產者責任制」公眾諮詢5月21日結束，綠惜地球等5個環保組織公布《市民對膠樽生產者責任制意見調查》，結果發現，只有4成受訪者覺得1毫子具吸引力；若把回贈或按樽金額提高至1元，支持度分別大增至83%及71%，可見無論採用哪個制度，也需以1元為起步點，方能達致合理的回收效益。

港人均1年 棄206個飲品膠樽

環保署的諮詢文件指出，香港人在2019年合共棄掉15.5億個飲品膠樽，平均每人扔掉206個，棄置量屬全球名列前茅的糟。非牟利國際組織Reloop新鮮出爐的報告《What We Waste》顯示，那些認真落實膠樽生產者責任法規的國家，人均每年膠樽棄置量僅為單位數，包括丹麥為5個、芬蘭6個、德國和立陶宛9個；至於她們的按樽金額，丹麥及芬蘭為1.7港元、德國為2.2港元、立陶宛則為0.9港元。

對於環保署的1毫子方案，Reloop總監Robert Kelman直白的說：「對消費者來說，毫無意義。」我會說，署方以為1毫子能起死回生，不如面對現實，醒醒啦！

自公眾諮詢至今，無論是環保署抑或民間的問卷調查，都只收集回贈制或按樽制一方的意見，無法全面反映民意；而環保組織這次的調查，特意探討公眾就這兩種制度的態度，結果顯示，受訪者對官方力推「回贈制」的支持度，稍高於環保團體倡議的「按樽制」。

受訪者可能受「回贈」之名所惑，以為回樽帶來「着數」，若回贈金額增至5角、1元就更「和味」。但這恐怕只是美麗的誤會，因為回贈金額愈高，代表飲品製造商要多掏腰包，如此減損利潤，商家當然不會支持；這也是飲品業力求把回贈壓至5仙的緣由。即使消費者如願以償，成功爭取回贈金額上調至1元，生產商亦甚有可能把費用轉嫁消費者。說穿了，羊毛出自羊身上，回贈制美其名是粒糖，但糖衣裏頭，慎防是藥。

按樽制平衡利益 全球普遍使用

相對而言，按樽制要消費者墊支按金，心理上感到荷包受損，或影響支持度。然而，請勿錯過按樽制的關鍵：消費者只要做好回收，便能全數取回按金。而由於飲品商毋須承擔額外按金開支，省去轉嫁成本的顧慮，也平衡了消費者與飲品商的利益，做法最公道。正因如此，按樽制成為全球普遍使用、也是行之有效的規管制度。

研究指出，自1950年代以來，人類產生了大約63億公噸廢塑膠，當中只有約9%得以循環再造，其餘絕大部分落入焚化爐和堆填區，當中1億公噸廢塑膠已流入海洋，包括大量生產、未能妥善回收的飲料膠樽。與其推出1毫回贈的「和稀泥式」措施，何不認真做好有作為的政策？

捍衞環境，人人有責。趁諮詢期結束前，筆者呼籲公眾填寫環保署的諮詢文件https://www.pprs.hk/tc/pprs/form，在回應問卷10b題的「其他意見」欄填寫：支持按樽1元、法例須涵蓋紙包飲品包裝。