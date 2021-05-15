土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房

土瓜灣為傳統舊區，物業樓齡普遍較高，不過近年有不少物業落成，自設會所及商場。有意進駐土瓜灣的租客，應該選擇舊樓或新樓？兩者的租金水平相距有多大？

卓天置業營業董事楊伯強表示，瑧尚陸續收樓中，最新一宗租賃

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