土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 置業家居 2021/05/15 分享： 土瓜灣為傳統舊區，物業樓齡普遍較高，不過近年有不少物業落成，自設會所及商場。有意進駐土瓜灣的租客，應該選擇舊樓或新樓？兩者的租金水平相距有多大？ 卓天置業營業董事楊伯強表示，瑧尚陸續收樓中，最新一宗租賃 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 你可能感興趣 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 01:00 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 01:00 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 01:00 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 最新專欄文章 更多 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 瑧尚 物業出租