元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 置業家居 2021/05/15 分享： 元朗區有不少租盤供應，部分新入伙盤月租不用$1萬，區內代理透露，位處十八鄉路、剛入伙的瑧頤，現時有約19個租盤，最平由$9,000起，吸引單身一族及情侶。 中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，瑧頤本月 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 你可能感興趣 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 01:00 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 01:00 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 01:00 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 最新專欄文章 更多 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 中原地產 放盤 物業出租 瑧頤