元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26

元朗區有不少租盤供應，部分新入伙盤月租不用$1萬，區內代理透露，位處十八鄉路、剛入伙的瑧頤，現時有約19個租盤，最平由$9,000起，吸引單身一族及情侶。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，瑧頤本月

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