天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 置業家居 2021/05/15 分享： 天水圍再有新供應，Wetland Seasons Park近期入伙，本月已經錄15宗租賃成交，區內代理指，有部分租客轉租Wetland Seasons Park，帶動屋苑租賃成交。 中原地產副區域營業經 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 你可能感興趣 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 01:00 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 01:00 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 01:00 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 最新專欄文章 更多 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 中原地產 物業出租