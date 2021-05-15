  • 29°C
香港時間 : 2021515日 (六) 02:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租

置業家居 2021/05/15

分享：

天水圍再有新供應，Wetland Seasons Park近期入伙，本月已經錄15宗租賃成交，區內代理指，有部分租客轉租Wetland Seasons Park，帶動屋苑租賃成交。

中原地產副區域營業經

...

欄名 : 封面故事

相關文章

租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？
今日
租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？
土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房
今日
土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房
元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26
今日
元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26
觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起
今日
觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起
凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜
今日
凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜

你可能感興趣

租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？
今日 01:00
租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？
土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房
今日 01:00
土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房
元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26
今日 01:00
元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26

最新專欄文章 更多

租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？
今日
租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？
凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜
今日
凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜
觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起
今日
觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起
元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26
今日
元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26
土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房
今日
土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房
中原地產 物業出租

上一篇文章

元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26

下一篇文章

觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？