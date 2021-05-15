觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 置業家居 2021/05/15 分享： 凱滙屬於觀塘南部全新入伙盤，位置坐落協和街33號，分兩期發展，基座為全新商場裕民坊及新公共交滙處，比鄰港鐵觀塘站，即將陸續收樓入伙，為第二季最大型的市區入伙盤。 中原地產高級資深區域營業經理湛志強指凱滙 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 你可能感興趣 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 01:00 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 01:00 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 01:00 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 最新專欄文章 更多 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 中原地產 物業出租