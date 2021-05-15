觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起

凱滙屬於觀塘南部全新入伙盤，位置坐落協和街33號，分兩期發展，基座為全新商場裕民坊及新公共交滙處，比鄰港鐵觀塘站，即將陸續收樓入伙，為第二季最大型的市區入伙盤。

中原地產高級資深區域營業經理湛志強指凱滙

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