凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 置業家居 2021/05/15 分享： 凱滙住客會所GRAND GARDEN設施分布兩期，以五星級酒店為靈感，總面積超過4萬平方呎，另超過5萬平方呎的綠化空間及園景區，會所設施多元，包括提供50米室外泳池和30米室內泳池，其中室外泳池呈不規 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 你可能感興趣 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 01:00 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 01:00 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 01:00 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 最新專欄文章 更多 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 今日 租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 物業出租