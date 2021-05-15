凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜

凱滙住客會所GRAND GARDEN設施分布兩期，以五星級酒店為靈感，總面積超過4萬平方呎，另超過5萬平方呎的綠化空間及園景區，會所設施多元，包括提供50米室外泳池和30米室內泳池，其中室外泳池呈不規

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