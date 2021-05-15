租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？

近期多個新盤入伙，觀塘、元朗、天水圍及屯門等均有新租盤供應，在疫情影響減少下，近期租金稍有回升迹象，唔買樓想租樓的人士，究竟租新樓好定舊樓好？今期本刊為大家精選出租單位分析一下！

去年樓市受疫情影響，整

...