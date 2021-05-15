租金回穩遇入伙潮 租新樓定舊樓好？ 置業家居 2021/05/15 分享： 近期多個新盤入伙，觀塘、元朗、天水圍及屯門等均有新租盤供應，在疫情影響減少下，近期租金稍有回升迹象，唔買樓想租樓的人士，究竟租新樓好定舊樓好？今期本刊為大家精選出租單位分析一下！ 去年樓市受疫情影響，整 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 你可能感興趣 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 01:00 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 01:00 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 01:00 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 最新專欄文章 更多 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 今日 凱滙會所GRAND GARDEN 鬧市中享閒靜 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 今日 觀塘南部凱滙逾140個租盤 1房叫租$1.9萬起 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 今日 天水圍Wetland Seasons Park豪華會所 吸引租客轉租 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 今日 元朗瑧頤呎租$35 同區屋苑呎租僅$26 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 今日 土瓜灣瑧尚1房叫租$1.35萬 相同價錢可租舊樓2房 中原地產 物業出租