尖沙咀本木現樓推餘貨 短期內提價1%至2% 置業家居 2021/05/15 分享： 尖沙咀新盤本木位置坐落德成街，開始收樓入伙，改以現樓形式推出新盤餘貨單位，發展商預告短期加價1%至2%。 尖沙咀新盤本木共提供172伙，地址位於德成街2號，截至昨日（14日）暫已售出133伙，套現逾$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 今日 啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 香港仔及鴨脷洲逸南 已上載樓書 最細面積183平方呎 今日 香港仔及鴨脷洲逸南 已上載樓書 最細面積183平方呎 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 2021/05/08 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 2021/05/08 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 2021/05/08 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 尖沙咀 本木 一手市場