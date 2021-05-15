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尖沙咀本木現樓推餘貨 短期內提價1%至2%

置業家居 2021/05/15

分享：

尖沙咀新盤本木位置坐落德成街，開始收樓入伙，改以現樓形式推出新盤餘貨單位，發展商預告短期加價1%至2%。

尖沙咀新盤本木共提供172伙，地址位於德成街2號，截至昨日（14日）暫已售出133伙，套現逾$

...

欄名 : 新盤速遞

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