香港仔及鴨脷洲逸南 已上載樓書 最細面積183平方呎 置業家居 2021/05/15 分享： 恒地旗下港島鴨脷洲新盤逸南，位處鴨脷洲大街71號。而逸南樓書亦已上載，項目共提供138個單位，包括開放式及1房，實用面積183至334平方呎，設90伙開放式及44伙1房，高層設有特色單位。逸南預計落成 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 今日 啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 尖沙咀本木現樓推餘貨 短期內提價1%至2% 今日 尖沙咀本木現樓推餘貨 短期內提價1%至2% 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 2021/05/08 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 2021/05/08 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 2021/05/08 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 逸南 一手市場