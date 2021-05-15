香港仔及鴨脷洲逸南 已上載樓書 最細面積183平方呎

恒地旗下港島鴨脷洲新盤逸南，位處鴨脷洲大街71號。而逸南樓書亦已上載，項目共提供138個單位，包括開放式及1房，實用面積183至334平方呎，設90伙開放式及44伙1房，高層設有特色單位。逸南預計落成

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