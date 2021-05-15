啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 置業家居 2021/05/15 分享： 啟德沐泰街新盤THE HENLEY I加推全新價單，涉及73伙，折實價由約$759.62萬至$3,066.69萬，部署下周末次輪開售。 THE HENLEY I價單5號單位共73伙，實用面積274至 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 香港仔及鴨脷洲逸南 已上載樓書 最細面積183平方呎 今日 香港仔及鴨脷洲逸南 已上載樓書 最細面積183平方呎 尖沙咀本木現樓推餘貨 短期內提價1%至2% 今日 尖沙咀本木現樓推餘貨 短期內提價1%至2% 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 2021/05/08 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 2021/05/08 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 2021/05/08 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 THE HENLEY I 一手市場