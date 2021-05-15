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啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起

置業家居 2021/05/15

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啟德沐泰街新盤THE HENLEY I加推全新價單，涉及73伙，折實價由約$759.62萬至$3,066.69萬，部署下周末次輪開售。

THE HENLEY I價單5號單位共73伙，實用面積274至

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欄名 : 新盤速遞

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