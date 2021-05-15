富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王

【公居屋市況速報】近日二手市況熱烈，而居屋市場更屢錄破頂成交個案。單計及5月上半月，已錄得兩宗過千萬成交。

金滙地產分行經理梁永基表示，黃大仙富強苑E座高層4室，實用面積645平方呎，採3房間隔，遠望九

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