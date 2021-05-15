富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王 置業家居 2021/05/15 分享： 【公居屋市況速報】近日二手市況熱烈，而居屋市場更屢錄破頂成交個案。單計及5月上半月，已錄得兩宗過千萬成交。 金滙地產分行經理梁永基表示，黃大仙富強苑E座高層4室，實用面積645平方呎，採3房間隔，遠望九 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起 今日 荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起 你可能感興趣 荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起 今日 01:00 荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起 最新專欄文章 更多 荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起 今日 荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 2021/05/08 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 2021/05/08 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 瑧尚高層1房 2021/05/08 瑧尚高層1房 朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適 2021/05/08 朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適 富強苑 康山花園