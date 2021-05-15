  • 29°C
香港時間 : 2021515日 (六) 02:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起

置業家居 2021/05/15

分享：

香港樓價高企，白表居屋第二市場計劃則為市民提供多一個上車途徑。而白居二2020買家最快本月獲發批准信，預料屆時將有購買力湧入未補地價市場，如果心儀樓齡較新的居屋，又有甚麽選擇？是次將會介紹位處市區、樓

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王
今日
富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王

你可能感興趣

富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王
今日 01:00
富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王

最新專欄文章 更多

富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王
今日
富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王
瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起
2021/05/08
瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起
收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】
2021/05/08
收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】
瑧尚高層1房
2021/05/08
瑧尚高層1房
朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適
2021/05/08
朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適
中原地產 放盤 銀行 尚翠苑 居屋

上一篇文章

啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起

下一篇文章

富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？