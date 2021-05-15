荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起 置業家居 2021/05/15 分享： 香港樓價高企，白表居屋第二市場計劃則為市民提供多一個上車途徑。而白居二2020買家最快本月獲發批准信，預料屆時將有購買力湧入未補地價市場，如果心儀樓齡較新的居屋，又有甚麽選擇？是次將會介紹位處市區、樓 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王 今日 富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王 你可能感興趣 富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王 今日 01:00 富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王 最新專欄文章 更多 富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王 今日 富強苑3房$1,100沽 膺全港居屋王 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 2021/05/08 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 2021/05/08 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 瑧尚高層1房 2021/05/08 瑧尚高層1房 朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適 2021/05/08 朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適 中原地產 放盤 銀行 尚翠苑 居屋