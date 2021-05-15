荃灣半新樓居屋尚翠苑料受白居二追捧 入場價$508萬起

香港樓價高企，白表居屋第二市場計劃則為市民提供多一個上車途徑。而白居二2020買家最快本月獲發批准信，預料屆時將有購買力湧入未補地價市場，如果心儀樓齡較新的居屋，又有甚麽選擇？是次將會介紹位處市區、樓

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