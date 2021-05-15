林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 置業家居 2021/05/15 分享： 資深投資專家林一鳴博士去年6月搞Start-up，創立「博士在線」網上學習平台，推出僅1個月被上市公司看好，收購6成股權，重新打造CourseZ網上學習平台，最近更請來林作和裕美代言新廣告，引起一時熱 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 今日 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 你可能感興趣 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 今日 01:00 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 最新專欄文章 更多 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 今日 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 舊樓改成共居項目 月租$5,300起助年輕人落戶 2021/05/08 舊樓改成共居項目 月租$5,300起助年輕人落戶 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 2021/05/01 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 牛浮雕前腿勁擺 喻意貨如輪轉 2021/05/01 牛浮雕前腿勁擺 喻意貨如輪轉 旅遊KOL謝利開網店再做老闆 首3個月營業額過百萬 2021/04/24 旅遊KOL謝利開網店再做老闆 首3個月營業額過百萬 大灣區 林作 裕美 網上學習 人物專訪 創業