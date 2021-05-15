林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購

資深投資專家林一鳴博士去年6月搞Start-up，創立「博士在線」網上學習平台，推出僅1個月被上市公司看好，收購6成股權，重新打造CourseZ網上學習平台，最近更請來林作和裕美代言新廣告，引起一時熱

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