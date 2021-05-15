按揭存款掛鈎 低風險回報穩健

筆者收到讀者查詢，指手頭上持有一個物業，剩餘貸款額約$200萬，另持有約$60萬備用現金。「五窮月」殺到，股壇再度波濤洶湧，投資風險甚高，讀者糾結將該備用現金存放於活期戶口但利息又太低，應用作償還按揭貸款，還是留作其他投資用途？

息率勝活期存款戶口

若將資金償還按揭貸款，雖可縮短供款年期及貸款金額，但遇上難得的投資機會而缺乏資金時，則會白白錯失良機。筆者認為，如想有更靈活的資金運用之餘又可同時增值，不妨善用「按揭存款掛鈎計劃」（Mortgage-Link）。

「按揭存款掛鈎計劃」是近年銀行提供的按揭產品時的附帶項目，為貸款人提供高息儲蓄戶口，息率與按揭貸款利率相同。即假設按揭貸款實際利率為1.9%，按揭存款掛鈎戶口的利率亦同樣為1.9%，較市面上一般儲蓄戶口息率0.01%為高。

按揭存款掛鈎戶口的存款限額設有上限，一般為未償還按揭貸款的50%，如剩餘貸款額為$200萬，存款限額上限則為$100萬。此外，貸款人可一次過存入一筆款項，或按月儲蓄存款，甚至可兩者合而為一，靈活性甚高。

資金隨時調動靈活度高

使用按揭存款掛鈎戶口，究竟可節省多少按揭利息支出？

以讀者個案為例，假設貸款為$200萬，還款期尚餘20年，按揭年利率為1.9%，全期按揭利息支出為$405,452。如將$60萬存入按揭存款掛鈎戶口，儲蓄年利率同樣為1.9%，全期儲蓄利息收入為$175,412，全期淨利息支出為$405,452-$175,412=$230,040。相比起一般儲蓄存款利率0.01%，全期儲蓄利息收入只有$1,201，全期淨利息支出為$405,452-$1,201=$404,251。使用按揭存款掛鈎戶口，可節省之淨利息支出為$404,251-$230,040=174,211（43%）。

由此可見，如有現金鬆動，按揭存款掛鈎計劃除可助貸款人賺取更高的利息回報，抵銷按揭貸款之的利息支出。如貸款人一旦有資金需要，亦可即時調動戶口中的資金以作其他用途，使財富管理更為靈活輕鬆，加上風險亦相對地低，因此備受不少業主選用。各銀行按揭存款掛鈎條款或有所不同，建議事前先向相關銀行或專業中介公司作詳細了解。

▲ 滙筆者指按揭存款掛鈎計劃除可助貸款人賺取更高的利息回報，如貸款人有資金需要，亦可即時調動戶口中的資金以作其他用途，使財富管理更為靈活輕鬆。（本刊攝影組）