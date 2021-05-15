深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場

港澳大灣區中，深圳一綫地區的住宅供應買少見少，而位處深圳南山后海的深圳灣公館，更屬罕有全複式單位，發展商預留10套單位在港推售，入場費由￥2,000萬起。

坐落於深圳南山后海大道與東濱路交滙處上的深圳灣

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