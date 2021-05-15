深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 置業家居 2021/05/15 分享： 港澳大灣區中，深圳一綫地區的住宅供應買少見少，而位處深圳南山后海的深圳灣公館，更屬罕有全複式單位，發展商預留10套單位在港推售，入場費由￥2,000萬起。 坐落於深圳南山后海大道與東濱路交滙處上的深圳灣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 卓越‧旭輝江嶼海主推3房戶型 首期￥70萬起 2021/05/08 卓越‧旭輝江嶼海主推3房戶型 首期￥70萬起 金灣寶龍城配套齊全 入場門檻￥242萬起 2021/05/01 金灣寶龍城配套齊全 入場門檻￥242萬起 九洲保利天和 加推3至4房大戶 首期￥66萬起 2021/04/24 九洲保利天和 加推3至4房大戶 首期￥66萬起 雙瑞藏瓏灣享橋頭堡優勢 ￥280餘萬入場 2021/04/17 雙瑞藏瓏灣享橋頭堡優勢 ￥280餘萬入場 樂而居花園綠化高戶型大 售價約￥300萬起 2021/04/02 樂而居花園綠化高戶型大 售價約￥300萬起 指數 人民幣 樓價 大灣區 豪宅 深圳 中原地產 深圳灣