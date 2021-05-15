倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 置業家居 2021/05/15 分享： Chelsea位於倫敦西部，泰晤士河北岸，長久以來是倫敦最受歡迎的豪宅區之一。當中Chelsea Creek最後一期項目Westwood House及The Imperial，合共供應213伙。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 2021/04/24 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 2021/04/10 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 2021/04/02 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 2021/03/27 胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 2021/03/20 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 倫敦 海外物業 豪宅 英鎊 英國