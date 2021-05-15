秘訣2：選擇冰涼色系家品 置業家居 2021/05/15 分享： 夏天令人不其然聯想起陽光與海灘，而IKEA亦備有不少冰涼色系的家品小物，讓你安坐家中猶如置身夏日小島。燈光是營造家裏氣氛的重點家品，SOLVINDEN太陽能LED吊燈具備多種顏色選擇，當中以藍調為燈罩 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 打造夏日家居 清涼秘訣 今日 打造夏日家居 清涼秘訣 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 今日 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 秘訣4：加入綠色家品 今日 秘訣4：加入綠色家品 你可能感興趣 打造夏日家居 清涼秘訣 今日 01:00 打造夏日家居 清涼秘訣 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 今日 01:00 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 秘訣4：加入綠色家品 今日 01:00 秘訣4：加入綠色家品 最新專欄文章 更多 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 今日 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 打造夏日家居 清涼秘訣 今日 打造夏日家居 清涼秘訣 秘訣4：加入綠色家品 今日 秘訣4：加入綠色家品 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 今日 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 家居寵物樂園 小家具大驚喜 2021/05/08 家居寵物樂園 小家具大驚喜 Pokemon IKEA 消費資訊 家居 可持續發展