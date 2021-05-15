秘訣2：選擇冰涼色系家品

夏天令人不其然聯想起陽光與海灘，而IKEA亦備有不少冰涼色系的家品小物，讓你安坐家中猶如置身夏日小島。燈光是營造家裏氣氛的重點家品，SOLVINDEN太陽能LED吊燈具備多種顏色選擇，當中以藍調為燈罩

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