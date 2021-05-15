秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣

IKEA帶來款式齊全的APPLARO戶外實木家具系列備，配合不同大小空間，為家居打造最合心意的戶外空間；無論是個人獨處的時光，或是成為與親友聚餐的場所都非常適合。系列所有產品均由來自可持續來源的深色實

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