秘訣4：加入綠色家品

將大自然元素融入生活空間，可令家中更添生氣。IKEA亦有多款不同的綠色家居單品，如簡約樸實的OMFANG花盆可與各種花草互相配搭，而搭配栩栩如生的FEJKA百里香人造盆栽更方便不懂打理園藝的人士，輕易

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