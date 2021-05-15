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打造夏日家居 清涼秘訣

置業家居 2021/05/15

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立夏一過，意味着夏日的腳步已經悄悄靠近，你又準備好迎接炎炎盛夏了嗎？在高溫的天氣下，除了開冷氣降溫外，為家居環境換上充滿夏日風情的新風格都能有助消暑。今期，IKEA分享四個夏日涼快秘訣，包括高科技物料

...

欄名 : 家居頭條

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