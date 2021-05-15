打造夏日家居 清涼秘訣 置業家居 2021/05/15 分享： 立夏一過，意味着夏日的腳步已經悄悄靠近，你又準備好迎接炎炎盛夏了嗎？在高溫的天氣下，除了開冷氣降溫外，為家居環境換上充滿夏日風情的新風格都能有助消暑。今期，IKEA分享四個夏日涼快秘訣，包括高科技物料 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 秘訣2：選擇冰涼色系家品 今日 秘訣2：選擇冰涼色系家品 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 今日 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 秘訣4：加入綠色家品 今日 秘訣4：加入綠色家品 你可能感興趣 秘訣2：選擇冰涼色系家品 今日 01:00 秘訣2：選擇冰涼色系家品 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 今日 01:00 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 秘訣4：加入綠色家品 今日 01:00 秘訣4：加入綠色家品 最新專欄文章 更多 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 今日 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 秘訣4：加入綠色家品 今日 秘訣4：加入綠色家品 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 今日 秘訣3：選購戶外家具享受夏日好天氣 秘訣2：選擇冰涼色系家品 今日 秘訣2：選擇冰涼色系家品 家居寵物樂園 小家具大驚喜 2021/05/08 家居寵物樂園 小家具大驚喜 Pokemon IKEA 消費資訊 家居 天氣