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推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書

置業家居 2021/05/15

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【其他特色推介】Tom Dixon與全球首屈一指的鋁材生產商HYDRO合作，推出同名椅子Hydro，全球限量生產300張。以「超塑性成形」技術生產的劃時代椅子，同時利用機械人進行激光切割，集高強度、耐

...

欄名 : 放眼世界

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