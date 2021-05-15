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推介二：Cloud鋁製器皿　印度手工之作

置業家居 2021/05/15

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【其他特色推介】以高反射度鋁材雕琢而成的系列，包括一個巨型水果盤、大碗及花瓶等，均由印度當地熟練的工匠，以雙手及錘子鑿打而成，所以每道凹痕與力度可能略有不同。當中，用途廣泛的大碗，參考售價為英鎊275

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欄名 : 放眼世界

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