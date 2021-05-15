推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 置業家居 2021/05/15 分享： 【其他特色推介】以高反射度鋁材雕琢而成的系列，包括一個巨型水果盤、大碗及花瓶等，均由印度當地熟練的工匠，以雙手及錘子鑿打而成，所以每道凹痕與力度可能略有不同。當中，用途廣泛的大碗，參考售價為英鎊275 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 放眼世界 相關文章 Tom Dixon 閃亮的主角 今日 Tom Dixon 閃亮的主角 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 今日 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 你可能感興趣 Tom Dixon 閃亮的主角 今日 01:00 Tom Dixon 閃亮的主角 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 今日 01:00 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 最新專欄文章 更多 Tom Dixon 閃亮的主角 今日 Tom Dixon 閃亮的主角 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 今日 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 Minecraft啟發 HOM3組合屋面世 2021/03/20 Minecraft啟發 HOM3組合屋面世 Studio Bouroullec 兩極主義 2021/02/06 Studio Bouroullec 兩極主義 升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs 2021/02/06 升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs TOM DIXON 家居 家品 消費資訊 米蘭 設計 展覽 英鎊