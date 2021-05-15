Tom Dixon 閃亮的主角 置業家居 2021/05/15 分享： 剛於4月中旬舉行的《24 Hours in Milan》（米蘭24小時），英國標誌性設計品牌Tom Dixon率先推出Globe Burst巨型吊燈及百分百可回收的Hydro限量版椅子，以行動支持整個 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 放眼世界 相關文章 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 今日 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 今日 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 你可能感興趣 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 今日 01:00 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 今日 01:00 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 最新專欄文章 更多 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 今日 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 今日 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 Minecraft啟發 HOM3組合屋面世 2021/03/20 Minecraft啟發 HOM3組合屋面世 Studio Bouroullec 兩極主義 2021/02/06 Studio Bouroullec 兩極主義 升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs 2021/02/06 升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs TOM DIXON 家居 家品 消費資訊 米蘭 設計 展覽 可持續發展 英鎊