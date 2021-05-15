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精選二：美國Matador水滴型乾濕收納袋 可使用100萬次

置業家居 2021/05/15

分享：

容量達3公升的水滴型乾濕收納袋（型號MB-OU-50019），最適合熱愛戶外運動的你。收納袋以匙扣式設計，方便掛在背囊上，外觀小巧時尚。防水設計的收納袋可存放汗衣及泳衣等，官方表示至少可使用100萬次

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欄名 : 影音家電

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