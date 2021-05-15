精選三：深圳IDMIX太空人滅蚊燈 可自動感光啟動

IDMIX太空人滅蚊燈（型號MHP-HP-1100），以ABS物料製成，造型獨特亦有別於常規設計。它的滅蚊原理，主要透過內部風扇及紫外光誘捕蚊子，再進行風乾滅蚊過程。內置的「自動光感系統」，每當傍晚或

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