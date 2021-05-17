中國十年一度全國人口普查，當中一個細節是在內地的香港人及境外人數量統計（境外指外國人、港澳台人士），發現以正式有登記的人口計，港人在內地數目，是三十七萬多，台灣人接近十六萬。兩者其實都較之前傳聞及印象中低。因為之前認識一些上海及江浙地區的台灣人，據他們估計，單此區就有近五十萬台灣人生活。當中可能涉及以十萬計的家庭，以其時台商和回流祖鄉潮興旺，都覺得可信。

數字差距那麼大，一方面可能是去年做的調查，不少居大陸的台灣人，可能已回台灣。加上台灣投資及工廠的下調，數量減少不奇怪。

至於香港人方面，印象中僅是居住在廣東省內的數目，應該也不少，現在總體上全國範圍只有不到四十萬，也是意料之外。全國境外人口統計中，原來只有一百四十三萬多人，比起十四億人口，也是比例超低。

在最多境外人士的省份這一項中，廣東省因有大量香港人長居，所以佔首位並不奇怪（有共約四十二萬境外人士）。第二位是雲南則較意外，應該是周邊東南亞國家越界打工或長居的數字使然。

上海佔第三，當是和北京類似，也可算是雲集全球其他國家人士的城市，而且上海也比較多台灣人。至於佔第四位的福建，該也屬台灣人貢獻了大部分人數。

整個人口數據，生育率低，老年化的預測在意料之內。較值得留意的是平均家庭人口一項，只有二點六，亦即連基本一家三口的標準也達不到（過往都超過三），意味着新的家庭觀念在形成，而且足以影響未來家庭構成。趨勢是更多的不婚，或婚後不生育的現象，進一步影響未來人口數字。