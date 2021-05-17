「我想向你請教，要達到減脂、增肌，飲食上是否需以雞胸、蛋白為主，然後再配合蛋白粉作補充？」Alex問道，他跟從我的減磅餐單近兩個月，現在體重162磅、脂肪率22%，可算已回落至男士標準脂肪率（17% - 23%）的範圍內，目標期望一個月後可降至19% - 20%。

我大概也猜想到他這麼一問，是想我為他調整餐單，增加蛋白質的分量，我問他：「你計劃要健身增肌嗎？」他答：「減磅後，身形的確瘦了，肚腩也縮小了，但男士也應要有點肌肉才好看，所以我想找健身教練加強肌肉訓練。」

我也表示贊成：「現今男士的確十分注重自己外形，不過我建議你先減脂、後增肌！」

「減脂、增肌不可同步進行嗎？」Alex疑惑地問。

「簡單來說，要減去身體脂肪，飲食上需控制每日所攝取的卡路里，同時要增加活動量，尤其帶氧運動，以增加身體消耗而達致『負卡路里』，每消耗3,500卡路里，就可減去1磅的體重。相反，要增肌的話，飲食需額外增加攝取熱量，同時透過肌肉訓練令身體肌肉增生，過程中體重或會上升。」我指出，理論上，減脂、增肌並不能同時進行，一般建議先減脂至理想水平，再實行增肌的目標。

「原來如此！增肌大概要進食多少分量蛋白質？」

我解釋：「要注意，增肌並非單靠進食大量蛋白質食物，碳水化合物也要相應增加；碳水化合物是作為提供身體能量，以進行運動後肌肉的修復工作，以及幫助肌肉增生；若碳水化合物攝取不足，身體需耗掉更多蛋白質以提供能量，阻礙增肌成效。」

（編按：想了解每日應攝取蛋白質的分量、如何選擇高蛋白質低脂食物及營養師建議的增肌餐單，可【按此】收看。）