學期結束前的最後一份功課，就是要學生在限時十五分鐘內，把寫滿二十頁的作品，向班上同學講解。學生乍聽俱覺得是不可能的任務，紛紛議論：「只得十五分鐘？我們有太多東西要匯報啊！」「我們相信要四十五分鐘才夠時間講完啊！」我向他們解釋：

一、畢業投身社會，你們會發現，客戶或上司豈會容讓你長篇大論四十五分鐘，一開始說不出重點，就是費話（多餘的話），職場是競技場，不會對費話有興趣和耐性。愈多費話的人，愈容易被淘汰。

二、要在短時間內把話說完，就要學習篩選重要及次要內容，每一句都只能是精華和重點，這是訓練分析、篩選及組織等綜合能力的場景。

三、有一種軟實力，叫「收放自如」：即一個題目，無論要你用三十分鐘，抑或濃縮到只得三分鐘講解，俱能駕輕就熟、淋漓盡致，這就是收放自如的最高境界，而這種軟實力，後天絕對可以訓練和培養。

管理諮詢公司麥肯錫有個著名訓練新人的方法：The McKinsey's Elevator Test（麥肯錫三十秒電梯理論）。新人被委派向大客戶作匯報，難得有大展身手的表現良機，當然好幾晚通宵達旦，就在當日萬事皆備只等客戶出現之際，大客戶CEO忽然現身說：「對不起，我們有突發事件要處理，馬上就要去見律師，不能坐下來細聽講解。你何不跟我一起乘坐升降機，向我闡述你的策略？」乘坐升降機的時間就只有三十秒，如何利用這個瞬間，把大篇幅的講詞濃縮成三十秒的精粹去打動客戶？這就是麥肯錫要新人學習的地方。

我對學生道出現實世界實況：一、沒有人會坐定定給你用不完的時間和耐性，去等你把長話說完；二、費話少講，說話要一針見血，做事要一步到位；三、只有多費話的人，才會覺得講費話的同聲同氣。

學生們明白用意後，個個漂亮地做到了言簡意賅，沒半句費話，看得我老懷安慰。