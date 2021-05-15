旅遊氣泡急不來 抗疫經驗互助互勉

新加坡及台灣疫情火速升溫，港星旅遊氣泡勢再延遲開通，台灣來港者亦將強制酒店隔離14天。縱然同有高危變種病毒肆虐，星台因應抗疫經驗、客觀環境，鬆緊緩急有別，可堪港府汲取經驗，各取所長，互助互勉。本港外防輸入壓力依然龐大，疫苗施打數字卻持續下滑，擴大外展接種之外，仍要更多推廣新猷。

星推雙重檢測 台鬆懈延確診

星台感染持續惡化，新加坡昨錄24宗社區確診，台灣更在英國變種毒株陰霾下，創出29宗本土病例新高。港星政府確認，本月下旬「很有可能」沒法達到重啟旅遊氣泡的要求。新加坡過去7天不明個案升至15宗，日均2.14宗，仍低過5宗這煞停紅綫，惟兩地的確毋須急於強推去年11月臨門爆破的氣泡，應先同心抗衡變種病毒。

新加坡原處「解封第二階段」，當地宣布明起加入「提高戒備」要求，禁止餐飲堂食、群聚上限由5人減至兩人、戲院和圖書館等上限降至25%、預設在家工作、僱員用膳時不准除口罩交流等，總理李顯龍等官員亦紛紛呼籲盡量留家。

有別於台灣本土零確診太久，有基隆診所近日鬆懈得遇上婦人5度求醫仍沒安排新冠檢測，獅城公營診所早已要求全部有疑似病徵的求診者做核酸檢測，昨天更公布會額外快速測試抗原，以求盡速開啟潛在接觸追蹤。

台灣的追蹤工作亦較詳細，官方公告包括不少港府已再沒自動公布的資料，如群組案例及病人關係等，並列明確診者到訪某處所的準確時間，也會發短訊提示相關人士警惕，但抗疫旗手陳時中認為無目的之普及篩查，恐削弱疫情調控防堵力，故仍未有像香港或新加坡般推出大型、甚至強制檢測。

台灣面積遠超港星，疫情暫時集中於北部，估計當局不想挫損經濟，即使曾警告要踏入「第3級戒備」，暫仍沒一刀切關閉絕大部分營業場所；只任由台北、新北、宜蘭等地按需要自行關閉8大行業、取消活動，但民間也有不滿聲音，簡單至外出全程戴口罩都尚未統一要求。

港須嚴格守關 出新招谷接種

亞洲近月不斷爆疫，台灣一直跟貼評估各國疫情，如周三已率先將新加坡和越南由低感染風險，調升至中低風險，加強檢疫要求，正是本欄不斷促請港府所做的事。新加坡現時最大的樟宜機場群組，已有46人確診，不少涉印度毒株，當局分析，染疫源頭正是要接待南亞等高風險入境者的區域，已要求區內員工額外穿上個人防護裝備。

雖然本港千辛萬苦做到連續7天沒有不明源頭個案，但港人應以台灣不足0.7%的疫苗接種率為鑑，要及早打針製造抗體，隨時應付有隱形病人突破形形色色的檢疫和檢測安排。

除了上月中本地首度爆出變種毒株後，市民短暫積極接種疫苗外，打針數字近期反覆下滑。公務員事務局表示，正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，料可以吸引一些尚在觀望又或怕麻煩的人，但要扭轉接種跌勢，相信仍要推出更多宣傳點子和打針誘因。

責任編輯：陳靜芬