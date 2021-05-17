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4月全球手遊收入 王者榮耀20億居首

行政人員版 2021/05/17

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市場調研機構Sensor Tower日前發表上月全球熱門手遊收入Top 10，顯示收入榜首的手遊由《王者榮耀》奪得。

數據顯示，蘋果App Store與Google Play的遊戲收入均在4月創新高，合

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欄名 : 科技新知

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