4月全球手遊收入 王者榮耀20億居首 行政人員版 2021/05/17 分享： 市場調研機構Sensor Tower日前發表上月全球熱門手遊收入Top 10，顯示收入榜首的手遊由《王者榮耀》奪得。 數據顯示，蘋果App Store與Google Play的遊戲收入均在4月創新高，合 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter料推訂閱 可撤銷儲存推文 今日 Twitter料推訂閱 可撤銷儲存推文 美消費者集體訴訟 控Sony PS Store壟斷 2021/05/14 美消費者集體訴訟 控Sony PS Store壟斷 Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉 2021/05/14 Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉 fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 2021/05/13 fb新功能測試 分享文章提醒先閱讀 調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 2021/05/13 調查：Twitter假帳戶 散播中國政府政治宣傳 App Store Google Play 電玩手遊 美元