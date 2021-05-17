創意人情味思維 鼓勵市民打針

本港最近接連出現變種病毒感染個案，由印度籍男子引發的第五波疫情迫在眉睫，由於該名患者涉嫌隱藏行蹤，令個案追蹤變得更加困難。政府最近一星期將強制檢測及隔離移師至檢疫中心進行，檢疫期亦增至21天，令市民怨聲載道。

連日來政府稍為放鬆防疫政策，尤其是針對一些已接種兩劑疫苗14天以及有抗體的人士，可適量減低檢疫日子，以及准許家居檢疫，但面對第五波疫情，政府及市民萬萬不能鬆懈，如變種病毒在香港蔓延，疫情必定較以往猖獗，市民要避免「中招」，最有效的方法還是接種疫苗。

76%成人 憂身體不宜打疫苗

最近，筆者擔任召集人的病人醫護權益協進會，為了解如何增加市民接種意慾進行調查，訪問了700多名18歲以上成年人，當中僅24%受訪者表示為長期病患者，但有76%受訪者擔心身體狀況不適合接種疫苗。在接種意願方面，29%受訪者表示會接種疫苗，35%仍未決定，而34%表明不會接種；在表示會接種的受訪者當中，78%未計劃何時或計劃於6月後接種，大部分處於觀望的受訪者表示，先讓更多人接種疫苗，觀察有沒有嚴重副作用才考慮接種，更有44%受訪者認為沒有迫切性，故推遲接種計劃。

至於怎樣增加市民接種疫苗意慾，調查亦有詢問受訪者不同措施的成效，高達88%受訪者表示，現有的「疫苗氣泡」措施沒有增加意慾，接近80%受訪者不會因接種後優惠及檢測需要收費而增加接種意慾。

鑑於大部分港人擔心身體狀況不適合接種疫苗，政府有責任加大力度宣傳疫苗的安全性及保護作用，雖然現時偶然有接種疫苗後死亡個案出現，但現時為止仍未有死亡個案證實與疫苗接種有直接關係。根據政府公布與疫苗有關的異常事件，大部分由疫苗引發的反應均屬輕微，如頭痛、胸痛和發燒等，而發生異常事件的比率只有0.1至0.2%。

對於嚴重反應以及死亡個案，專家調查委員會應盡快找出和疫苗的關聯，以正視聽；至於大部分接種後沒有異常反應的個案，政府應考慮透過不同社交渠道廣泛推廣，事實上很多市民均相信身邊朋友接種後的反應而選擇接種，衞生署最近亦將接種疫苗的禁忌症和適合接種的人士清楚列明，這有助醫生及病人自己判斷是否適合接種疫苗。

安排驗身 最能增接種意慾

是次調查除了找出市民猶疑接種的原因，亦有探討一些可鼓勵接種的策略。調查反映，若針對接種者健康狀況推行措施，以及其他方便接種的措施，可增加接種意慾，如接種前安排簡單身體檢查以確認適合接種，最能增加接種意慾，於醫管局及私家診所提供不同疫苗選擇和方便接種措施，如中心可提供病假紙、疫苗有薪假、延長疫苗接種中心開放時間、工作地點附近有流動接種中心、醫療團隊到工作地點附近安排接種等，均可增加接種意慾。

根據美國紐約州的經驗，自從州長批出疫苗有薪假後，接種人士增加高達1倍，證明一些方便市民接種及休息的疫苗假期，有助上班族及早接種疫苗。是次調查推算，仍有3成左右的市民會接種疫苗，以現時有百多萬人接種至少一劑疫苗，相信仍有百多萬人會在未來數月選擇接種疫苗，由於現時疫苗接種中心的接種人數已有所回落，如大部分中心將會9月後關閉，政府有必要考慮延長某些疫苗中心的運作時間，以及提供更多接種地點，如醫管局診所、私家診所等，供市民選擇。

調查亦發現，高達89%市民反對政府進行強制疫苗接種，而傾向政府提供誘因鼓勵市民接種。疫苗計劃推展已近兩個多月，雖然政府大力推銷疫苗接種以及「疫苗氣泡」，但至今仍與達致群體免疫目標相差甚遠，在倡導疫苗接種上，政府是時候和公共衞生及公關團隊，為疫苗計劃加添一些有創意及人情味思維，才能和市民走到同一陣綫，共同戰勝疫情。（文章只代表個人立場）

▲ 政府是時候和公共衞生及公關團隊，為疫苗計劃加添一些有創意及人情味思維，才能和市民走到同一陣綫，共同戰勝疫情。（資料圖片）