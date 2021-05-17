港青年政策 如何重新起步？

隨着立法會上周通過有關公職人員宣誓的草案，規定區議員要宣誓擁護基本法和效忠特區，以及下星期便通過的一系列完善選舉制度之條例法案，本港政治格局可算是正式進入一個「訓導階段」：訓導的英語可譯作discipline，也就是往後要成功參選，報名者必須有一定的往績和紀律，以展現自己符合愛國者治港原則，故除了劣迹斑斑的政客將被篩走，政治素人估計亦甚難入閘，從而降低香港再次墮進亂局之風險。

青年前景展望 較2018年悲觀

與此相對是剛過去的周末，一眾有志推動青年工作的非牟利團體連同一班學者，嘗試以社會服務與教育角度探討廣義的政治，舉行了一個題為「未來」的青少年持續發展論壇，當中兩大課題值得社會各階層在當前形勢下反省與深思：其一，如何提升青年面對未來的關鍵能力；其二，怎樣促進香港青年向上流動——這些問題雖然並非甚麼新題目，但過去兩年政局劇變，青年政策必須因時制宜，重新部署。

以上學者在論壇舉行前個多月曾作民意調查，探討本港15至30歲的年輕一代對未來有甚麼看法，並與3年前做的同類型研究作比較。一如所料，受訪青年們對香港社會未來前景較2018年悲觀：10分滿分的話，3年前為4.37分，今年則只得2.95分，下降了32.5%之多。然而值得留意的是，即使外在環境看起來甚惡劣，新生代「對自身未來整體生活」的評分卻沒那麼悲觀：3年前6.02分，而今年仍有4.76分，下降21%。

調查結果自然可以有多種不同解讀，但從參與「未來」論壇的青少年之回應看來，較合理的說法，是很多年輕人對於自身能力仍具備某程度的信心，故此他們相信尚可在劣勢中用自己雙手，達成某程度的理想生活——也就是說，社會大眾該慶幸青年們對香港還未放棄，似乎不會繼續攬炒、自暴自棄，卻對未來沒有太大期望。

那麼香港年輕人的自信心從何而來？調查把應付未來的「關鍵能力」分成4類，發現青年對自己的「溝通協作能力」最有信心：74.3%受訪者認為本身的能力足以面對未來挑戰；其次是「運用科技能力」（61.1%），然後是「創新解難能力」（50.8%），而最低是「理財及人生規劃能力」（45.8%）。

3大社會效應 影響公民參與

上述調查發現結合論壇提出的建議，又能如何協助政府優化或重塑青年政策？從理論層面剖析，關於不同世代公民參與（civic engagement）的方式和程度之學術研究，習慣把社會影響分成以下3種：

（1）人生周期效應（life-cycle effect）——意思是指人在自己生命的不同階段，自然會聚焦某些特定的政策議題，例如快畢業及剛畢業的年輕人由於要找工作，必定關心經濟環境；至於快退休及剛退休的長者，則多數較關注醫療政策及退休保障（當然，這只屬相對性的比較，因為退休人士也會擔心整體經濟情況，尤其是通脹會削弱他們的購買力）。

（2）時期效應（period effect）——主要指同一段時期的社會或經濟轉變，對整體人口各年齡層的影響，例如經歷上世紀60年代的港人，相對節儉並注重儲蓄；而80年代長大者便明顯較進取和享受生活；至於跟他們兩代對照的年輕一輩，則多關心身邊的小確幸，且不一定追逐置業夢。今次調查發現，只得26.4%受訪者認同「買樓上車」乃改善生活環境的首要條件。

（3）世代效應（cohort effect）——描述同一年齡層的人在成長關鍵時期（多數中學和大學階段）受所接觸的重大政治事件之影響：像經歷1989年的港人，不少會認同傳統泛民的「民主回歸論」；但新生代感覺上跟內地較疏離，以至近年對「六四」的關注程度明顯不同，並從而延伸至不認同「和平、理性、非暴力」的爭取民主方式，於是導致有青年採取激進抗爭手段，引發前年黑暴騷亂。

亂象過後，本港青年政策該如何重新起步？套用以上理論框架，解困出路可先從世代效應開始。

世代效應着手 交流重建互信

前年一輪衝擊抗爭過後，換來特區政治如今進入「訓導階段」，部分年輕人也許仍心有不忿，卻務須汲取教訓——相比過去10年輕年政策一直是官方大熱議題，黑暴過後，此政策範疇今日似乎已靠邊站；實情是未來10個月，特區政府要全力辦妥3場選舉，肯定無暇重訂青年政策。為免對新生代只有訓導、欠缺教導，民間機構自然要填補此政策空間，趁青年尚認為自己的溝通協作能力較強，便要把握機會，多舉辦像「未來」論壇之類和平、理性、非暴力交流，由下而上地重建世代互信。

再從人生周期效應層面考量，疫情下畢業生找工作肯定困難，可幸年輕一輩信心未失，故就業支援屬當前要務。值得注意的一點是，上述調查既然發現，青年自言其「理財及人生規劃能力不足」，因此財經事務及庫務局不妨考慮與不同機構合作，提供針對青年的高階理財教育課程，讓新生代盡早認識各種投資工具，從而在自己能承受較大風險及資本較少的情況下，學習如何賺取人生第一桶金。

由此帶進時期效應層面：中國崛起並於今年迎接「第一個100年」，對全球影響可謂無遠弗屆，而香港作為中國不可分割的一部分，香港人總得顧全大局、認清大勢。融入大灣區既然早晚成事，當局便應該進一步向年輕一代詳細介紹，大灣區各個不同地區具體有哪些投資、創業和就業機會。事實上，參與「未來」論壇的一些青年組織，已於過去幾年開展了這方面工作，可惜宣傳有限，故此特區政府宜積極投放大量資源，包括舉行大型就業和投資展覽，以更實際的方式推介大灣區。

▲ 一眾有志推動青年工作的非牟利團體連同學者，嘗試以社會服務與教育角度探討廣義的政治，舉行了題為「未來」的青少年持續發展論壇。（作者提供圖片）