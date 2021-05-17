HPV疫苗防癌 男童也應接種

本港有醫生組織調查發現，近9成女童父母會為女兒接種HPV疫苗，但大部分家長未為兒子安排接種。本港女童現時可以免費接種HPV疫苗，男童其實一樣有需要，外地政府已陸續讓男童接種。

港6成父母 未安排兒子接種

由專科醫生組成的「關注HPV聯盟」今年調查顯示，近9成女童父母表明同意或已為女兒接種人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗。而男童方面，雖有7成家長知道男性也可接種HPV疫苗，但多達6成人未有為兒子安排接種。團體呼籲港府擴展現有的疫苗接種計劃，讓男童也可免費接種HPV疫苗。

HPV可透過性行為與皮膚接觸傳染，該病毒不但可引起生殖器官濕疣，更可加劇患子宮頸癌、口腔癌與肛門癌等惡疾的風險。世界衞生組織早有建議介乎9至14歲、仍未性活躍的女童作為HPV疫苗接種的主要群組，而其他被列為感染HPV的高危群組，包括過早開始性行為、有多個性伴侶等人士。

過早開始性行為是一大風險因素，惟家長普遍未能正視。聯盟調查發現8成家長估計子女在18歲後才會有性行為，但家計會調查指約7%學生，在14歲前已有性行為，比家長想像中早熟。香港愛滋病基金會在2018年的一項調查更發現，約1成人在15歲或以下首次有性接觸，部分年齡低至11歲，全部皆為男性。

港府在2019/20學年起免費為全港小學女童提供HPV疫苗，以預防子宮頸癌，因子宮頸癌上榜本港十大知名癌症。然而，男性其實一樣會感染HPV，美國疾控中心（CDC）強調，不論男女都有機會因性接觸感染，在不知不覺間感染HPV，加劇患口腔癌風險。

HPV疫苗的安全性與功效得到全球醫療體系認可，衞生署表示接種後或有一定副作用（見表），但並無證據顯示接種該疫苗會引發副作用。不過，家長未讓兒子接種疫苗的原因除因對HPV缺乏了解，亦或因價錢問題，坊間組織的HPV疫苗價格不菲，可達近2,000元一針。

外國接種不限性別 港宜仿效

外國的HPV疫苗接種計劃則不限性別，及免費提供。澳洲最早自2007年起已為全國12至13歲學生推出免費接種計劃，但當地19歲或以下年輕人，若從未接種亦可免費接種。

澳洲醫療學術機構Kirby Institute研究發現，當地的HPV疫苗接種計劃取得可觀成效，生殖器官濕疣患者人數在男女之間分別下跌90%與92%。

英國國民保健署（NHS）時下亦有為所有12至13歲兒童，提供2劑免費HPV疫苗。

性行為呈年輕化趨勢，本港家長更應及早為子女普及自我保護意識，以免落下惡疾，港府亦應考慮將現有疫苗接種計劃擴展至男童，更好保護兒童。

▲ 港府在2019/20學年起免費為全港小學女童提供HPV疫苗，惟大部分家長未為兒子安排接種，HPV感染不分男女，本港有醫生組織呼籲港府擴展現有的疫苗接種計劃。圖為藝人蔡卓妍及姜濤出任HPV健康教育大使。（資料圖片）