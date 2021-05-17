幼童染疫惹疑慮 研擴接種助安心

本港早前連續7天沒不明個案，但周末隨4歲男童確診斷纜。變種病毒肆虐全球，年輕人入院趨增，當中新加坡和台灣俱有不少中小學生染疫。各藥廠全速推動臨床測試下，加拿大和美國已先後亮起綠燈，替12至15歲少年打針，新加坡和以色列亦正籌劃啟動，本港定要做妥研究和加快準備，讓為人父母者能及早安心，兼替社會建立更強保護網，爭取盡快復常。

星台生頻染疫 美少年多陽性

4歲幼園生周六確診，源頭不明，多達16名同學要在當局特別安排的酒店房檢疫14天；昨天唯一本地個案亦涉4個月大男嬰，屬變種病毒群組，為菲裔女護士哥哥女友的兒子。

本港至今約1成確診者為19歲或以下，大部分兒童只有輕微、甚至全無病徵，但他們一旦中招，依然能在社區播毒，感染身邊人。受英國變種株侵擾的美國，不僅青少年入院數字大增，12至17歲組別更成了檢測陽性比率之冠。

全港學校將可於下周一全面恢復半日面授課，但16歲以下悉數無法打疫苗，始終帶來揮之不去的風險。新加坡近日出現涉至少10名小學生的補習社群組，最新有一對兄弟疑在校車雙雙中招，所有中小學、特別學校等後天起須居家學習，直至學期結束。台灣剛過去的周末舉行國中會考，惟3名考生臨門染疫，不准應試，甚至無法跟正被隔離的126人，一起在月底補考，前路驟生變數。

新冠病毒不會避開青少年或兒童，加拿大本月5日率先批准12至15歲接種復必泰，美國上周四亦緊接在全國開打。新加坡教育部表明，疫苗一獲批，便會容許16歲以下打針；以色列料本月底起接種，亦已與接種單位開會準備。

輝瑞3月公布的研究證實，復必泰百分百預防12至15歲少年感染，正致力完成幼童測試，爭取9月及明年首季，開始為兩歲及6個月以上孩童緊急接種。

觀望罕見後遺 港可謀定而動

本港行會成員林正財醫生早前透露，衞生防護中心轄下科學委員會正審視復必泰的青少年研究數據，個人盼7月或之前可打第一針，今後或可在校接種。科學委員會主席、港大講座教授劉宇隆正招募300名中學生接種本港兩款疫苗，但透露仍要更多人參加，才能如期在7月初公布數據，兼趕及復必泰停打之前，讓學生自由選擇接種，令9、10月有機會全面恢復面授課。

高傳染力的變種病毒侵襲下，社區需要更高接種率，才能建立出群體免疫。正在全力谷針的美國政府，力爭為數1,700萬、佔人口約5%的青少年接種。本港食衞局昨坦言，若無好的免疫屏障，根本不夠條件與內地商放寬通關，而呼吸專科醫生梁子超指出，兒童在變種病毒面前失去相對保護性，更易感染和傳播，本港可全面審視歐美數以百萬計兒童接種後出現的罕有副作用，觀望1、2個月後謀定而動。

80歲以上的耄耋長者在疫下最高危，惟亦最易因體質無法打針，令接種比率在港墊底。正如美國總統拜登早前呼籲，無論對希望保護兒女的家長，抑或屬意打針的青少年，接種年齡降至12歲，都是戰勝病毒的關鍵一步，可堪港府盡速籌謀研究、本地父母和青少年反覆思考。

責任編輯：黃鑠安