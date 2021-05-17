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YOHO MALL年度MEGA SALE 49折買電子禮券

行政人員版 04:00 2021/05/17

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最近疫情緩和，黛安已急不及待約埋好姊妹四出Shopping！公關姊妹話，最近新鴻基旗下嘅YOHO MALL正舉行年度最強MEGA SALE，綫上綫下都有超筍優惠。

由即日起到6月30日，商場逾300個商戶會聯手推出約3折瘋搶優惠，其中Joy & Peace精選鞋履低至28折。商場仲會送出總值$60萬禮劵，只要消費滿$1,500，即可獲贈$80贈券組合；買夠$6,000會送$330贈券組合；買夠$12,000，送$700贈券。累積最高消費嘅頭3名顧客，更可獲贈$10,000豐澤禮券㖭！數量有限，換完即止㗎。

另外，「YOHO JETSO網」將於下周四（27日）上綫，打頭陣嘅有55個星級品牌，好似Dior、America Eagle、FILA、K-SWISS等，以7折發售共8,000張電子購物禮劵。禮劵會喺27日中午12時開售，首300名顧客仲可以享有額外全單7折，變相49折就買到喇！

JETSO網仲會以超筍價發售限訂購物禮包，以$950就可以買到價值$1,160元嘅My Cinema YOHO MALL電影戲票贈券及購票優惠券，仲會送$800贈券組合，啱晒一家大細使用啦。

本文轉載自《晴報

YOHO MALL即日起推出Mega Sale，有筍貨又有禮券搶購。

YOHO JETSO網下周四上綫，當日隨時可以49折買電子禮劵！

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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