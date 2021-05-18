英法本一家 法國人何事上心牽掛？

一天，我坐在一家菜做得很好吃的小店，以為老闆憑空創造出這個成績，原來他承繼自上一手，得到真傳才有今天，又一次應驗很多事不一定像表面那個樣子的道理，英國就是例子。遊人到倫敦，都會去倫敦塔橋（Tower Bridge）仰望一番，不是指另一條故事很久遠的London Bridge，皆因從小就知道Tower Bridge象徵倫敦、大英帝國的地標。Tower Bridge旁就是泰晤士河畔的倫敦城堡（Tower of London，又譯倫敦塔），也是遊客景點。這樣一個位處大英帝國中心的城堡，其實是法國人祖先諾曼人（Normands），上篇文章所提到，在11世紀登基成為英王的諾曼第公爵「征服者威廉」（William the Conqueror）所修建，當年英格蘭人，即「盎格魯-撒克遜人」（Anglo-Saxons）開始由法國諾曼人統治。

英女王祖先 也流着法國人血液

諾曼人征服英格蘭之後，對文化及語言影響極大，新來者的古法語和「盎格魯．撒克遜」人的老英語並用，給今天英語注入許多新詞，例如Government，都是法語演變過來。最先是古希臘文，意思是控制一艘船，演化為拉丁文的引導、治理之意，進入古法語是Governer，傳到英語就變成Government。大家也許亦聽過，英女王的祖先，也流着法國人血液，所以英法兩家人又好，說一家人又好，真箇愛恨交纏。

我亦曾說到，在諾曼人統治英格蘭之前，從5世紀到11世紀中統治當地的「盎格魯·撒克遜」人，是日耳曼人（Germani）分支。這裏所說的日耳曼，非指今天有關德國人的概念。古日耳曼人這一稱謂，是羅馬人對歐洲西北部族群的統稱，他們在公元前以捕漁為生，5世紀歐洲民族大遷徙時，古日耳曼人分散至歐洲各地。

在漫漫歷史長河中，與其他民族混血，日耳曼內部分支之間又互相結合，分別形成了今天的德意志人、北歐人，而西日耳曼人就孕育出「盎格魯-撒克遜人」，即英國、美國、加拿大、澳洲等人的祖先。簡單說，日耳曼人是今日西歐、北歐、北美等眾多國家人民的祖先。

此所以，在中世紀英格蘭，「盎格魯-薩克遜人」的傳統和北歐文化水乳交融，流傳至今，甚至影響着你和我。例如幾個星期的來由，就有北歐神話影子：Tuesday是北歐神話守護神的紀念日，意思是「泰爾之日」（Tyr's Day），源於北歐神話其中一位守護神泰爾（Tyr）；Wednesday乃Woden's Day「主神之日」，源於北歐神話主神奧丁（Odin），或「盎格魯-撒克遜人」信奉的主神沃登（Woden）；Thursday就是北歐神話雷神托爾的日子，「托爾之日」（Thor's Day）；Friday是「芙蕾雅之日」（Freya's Day），源於北歐代表愛、生育的女神芙蕾雅（Freya）。

所以，英國人民族構成極之複雜，說大英帝國自古以來就是一個如何血統純正ichiban，由具有傲人歷史的先進民族組成，多半是電影、書籍在騙你，或者「講D唔講D」，也是表面不代表裏面的例子。

現在說英語的人，基本不會再把自己描述成「盎格魯-撒克遜人」，除了這樣的稱呼有點老態龍鐘，另外就是沒有作用。英語世界放棄使用「盎格魯-撒克遜」一詞，法國人卻愛用，通常並非在講中世紀歷史，而是作為形容詞。喜歡「吹水」的法國政治家、媒體人，偶爾會就所謂的「盎格魯-撒克遜模式」展開辯論，這種模式涵蓋了英語世界中社會、政治、經濟、文化等方方面面，講到興起又把「盎格魯-撒克遜文化」拿來和法國文化比較。雖然在法國café風花雪月，看起來有內涵、又有型，但為何法國人特別喜歡談這些？

19世紀中，法國人對「盎格魯-撒克遜」這個詞的理解和使用，主要還是中世紀歷史那層含義，唸歷史或政治人物等才會用到。這個詞開始為更多法國人所知的一個顯著標誌，是1877年出版、里特（Emile Littre）主編的《法語詞典》（Dictionnaire de la langue francaise），其修訂版收入了這個詞。在原意，即主要與中世紀歷史含義以外，詞典還提到：「美國人和英國人歸屬的那個種族，我們一般會統稱為盎格魯-撒克遜人。」

里特所處的那個時代，讓「盎格魯-撒克遜」的新概念得以興起。那時法國剛打輸普法戰爭，接着又受到巴黎公社事件衝擊，法國人正處於懷疑法蘭西民族本質及未來何去何從的境況。與內外交困的法國相比，英國卻是處處旗開得勝的帝國主義強權，影響力遍及全球，英國工業革命造就的經濟力量，在歐洲無人匹敵。英國順理成章成為了部分法國人假想對象，有人幻想法國能夠像英國般厲害，更多的是在「有比較，有傷害」下變得酸溜溜，再混雜不以為然。

這樣的「英國觀」，或者「盎格魯-撒克遜觀」，在19世紀末法國頗為活躍。1897年，學者德莫林（Edmond Demolins）出版書籍《盎格魯-撒克遜人取得霸權的根據何在？》（À Quoi Tient La Supériorité Des Anglo-saxons？），進一步令「盎格魯-撒克遜」這個詞深入人心，即使一般不了解其歷史。不少法國文學作品，亦推動了「盎格魯-撒克遜」概念。隨着英國日漸強大，上世紀初法國知識分子開始覺得法國文明在「盎格魯-撒克遜帝國主義」與資本主義面前，面臨嚴重威脅。

一提「盎格魯-撒克遜」 負面居多

在一次大戰後那些年頭，法國右翼出於對法蘭西文明衰退以至消逝的恐懼，對「盎格魯-撒克遜人」統治世界，並將歐洲其他民族甩在身後愈來愈感憂慮。二戰中，法國戰敗陷入屈辱，後來雖得到英美拯救卻面目無光，「盎格魯-撒克遜人」又一次走在法國人前頭。

二戰結束，法國人愈加覺得長期以來的擔憂或會成真，就是「盎格魯-撒克遜」人想要和蘇聯合謀，甩開歐洲夥伴，徑自「瓜分」世界。40年代後期，法國國內大量論文與散文，都聚焦於新時期下的「盎格魯-撒克遜威脅論」。

過去30多年，「盎格魯-撒克遜」一詞在法國，被加諸到政治上及經濟上，用得愈來愈多。政治上的提法如「盎格魯-撒克遜自由主義」，90年代以來，又有「盎格魯-撒克遜資本主義」。一提「盎格魯-撒克遜」，基本上負面居多，例如要「警惕盎格魯-撒克遜新自由主義霸權」，或者「具有掠奪性的盎格魯-撒克遜資本主義」之類。知識分子和政客異口同聲對「盎格魯-撒克遜模式」大加撻伐，並強調「法國模式」才是抵抗對家的不二法門。2017年上屆法國大選，極右派國民陣綫聲稱2016年是「盎格魯-撒克遜世界覺醒的一年」，指的是特朗普當選，以及英國脫歐鬧得沸揚。

總體來看，今天法國人對「盎格魯-撒克遜人」沒有好感，正如本欄文章曾提到，這個詞是面鏡子，照出今天法蘭西民族的自身不足，繼而引來緊張、不安。值得指出的是，法國人吃「盎格魯-撒克遜人」酸葡萄，但其實英法本一家哩。法國人的祖先諾曼人來自諾斯人（Norse），而諾斯人其實是聚居北歐的日耳曼人，法國人和英國人祖先都是日耳曼人，就好像本港某家米綫分了家，就各打算盤。

那麼，法國人硬要看英語世界不順眼，酸葡萄有之，鄙視有之，是自尋煩惱？美英具體有得罪他們？表面無，但其實在美英眼中所謂的「西方世界」，真正核心可能沒有包括歐洲盟友如法國，最終核心是今天所說的「5眼聯盟」（Five Eyes），成員國正正包括美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭，共同之處，祖先都是「盎格魯-撒克遜人」，他們在搞甚麼小圈子？下篇續談。