支持本地新聞媒體要雙管齊下

世界各地媒體如何在網絡平台大量轉載內容，導致收益流失、經營困難，已經成為國際議題。最近，澳洲立法要求社交平台或搜尋器向新聞機構支付費用，在西方引起不少迴響。香港作為國際商業中心，資訊發達流通是核心競爭力，如何維持本地作為中西信息交流的新聞中心，不僅關乎一個行業的榮枯，同時是香港能否維持其國際地位的關鍵。

冀港府跟進 外國立法安排

作為行業組織，報業公會認為要維持本地新聞界的水準，合理而健康的商業營運環境非常重要，要達到這個目標，惟有倚賴「人助自助」兩條腿走路、雙管齊下的策略應對。澳洲政府立法的先例，現時已引起法國等國家關注，皆因各國明白，專業報道不能被「人人做記者」的社媒取代，注重查證、講求客觀事實的新聞業不振，社會付出的機會成本極大，長遠造成的影響難以彌補。

要求網絡平台支付費用能否有效扶掖新聞行業，效果仍待探討；然而，這是具有里程碑意義的舉措，一個方法不夠，可以再考慮第二個方法，最重要是政府意識到問題的嚴重性，願意走出第一步。為此，公會希望特區政府官員能適時跟進和了解外國立法的安排和配套，以免大幅落於人後。

仿效澳洲立法保護本地新聞媒體的生存權是一個做法，支持和鼓勵本地媒體發展，可能是比立法更快見到效果的另一個應對方式。當局推動社會重視、支持本地新聞產業的發展，在今日飽受疫情衝擊的社會環境，更是刻不容緩。

藉「報網通」建廣告投放平台

本着求人不如求己的精神，報業公會在去年11月籌建了本地報業網站廣告投放平台「報網通」，客戶可以透過這個平台，一站式投放流量廣告到多家報業公會的會員報章網站上。這個平台啟用後，雖然仍有不少地方需要改進，但同時亦已取得不俗之成績，廣告投放量按月增長，並且取得推廣效益極為亮麗的個案，有機會本人將會再和大家分享。

「報網通」的初步成功，端賴參與的會員報章合作，同時特區政府和不少大機構的支持和協助，發揮了很積極的作用。「報網通」的營運理念，是為業界提供技術支援，令廣告客戶能得到質素有保證、投放較為方便的推廣途徑，整個理念是以商業營運和市場導向為主，冀能為本地新聞行業提供更合理的經營效益，啟用後獲得本地機構紛紛關注和支持，大膽說一句是得道多助。社會明白本地新聞行業凋零，意味社會的生命力下降，正是「報網通」以有限資源啟用後即能取得佳績的最大助緣。當全球都明白新聞媒體的存在價值，「報網通」應運而生，期望報業公會這個嘗試，能夠在大家愛護下茁莊成長，成為另一個成功的香港故事。

▲ 當局推動社會重視、支持本地新聞產業的發展，在今日飽受疫情衝擊的社會環境，更是刻不容緩。（資料圖片）