強調政策互惠 加快大灣區融合

團結香港基金最新發表的土地房屋研究報告，警告未來數年本港房屋供應將出現斷崖。基金土地及房屋研究團隊指出，私人住宅發展土地（俗稱「熟地」）可建單位將由數年前的每年22,000多個，跌至今年的13,000個。

團隊預測，此後5年年均住宅落成量僅為15,000個，住屋問題面臨「乾涸」困局，情況非常不樂觀。

說到香港的土地、生存空間不足問題，過去數年筆者和很多社會人士可說已經「講到厭」，可是情況似乎沒改善，更在持續惡化。本來年輕人尚會化「買不到樓」的無力感為工作動力，賺錢每年去旅行消消氣，可是去年新冠疫情爆發，世界多國抗疫表現不爭氣，令香港700萬嚴守抗疫紀律的良好「世界公民」，都不能夠外遊。

留港置業者眾 灣區成出路

同時，在疫情爆發後，香港人亦對生命和生活有新的了解，例如疫情前「走出去」到鄰近地區旅遊度假的生活方式，原來並不是理所當然；而長時間強制留港，亦令很多香港人重新思考自己在港的生活方式。

今年初本港疫情穩定下來後，住宅單位的成交量一再穩步回升，可能反映有不少香港家庭經一年暫停吃喝玩樂、經歷深刻的思想沉澱後，最後還是下定決心要在香港長期發展。

這樣一來，我們又再回到文章的起點：香港土地短缺、房屋供應不足的問題，不可以只靠需求管控，到頭來還是要聚焦於增加供應。

既然香港境內的土地供應已「接近彈盡糧絕」，「明日大嶼」光是前期研究基本上又需時兩三年，唯一剩下的選擇，其實只有向外擴張，亦即進一步加快「粵港澳大灣區」的發展進程。

實質上，今屆政府雖然在施政上困難重重，但在與大灣區內各地方政府協商「拆牆鬆綁」上，其實亦有不少進展，例如在2019年3月時，便有8項就業、稅務、通關方面的對港便利措施出台；同年11月，特首林鄭月娥更在北京出席大灣區建設領導小組會議，並於會後再親自公布多16項政策措施，包括開放指定港資醫療機構在大灣區使用已在港註冊的藥物和常用醫療儀器、擴大專業人士資格互認、港人在大灣區9個內地城市購房與當地居民享有同等待遇的政策等。

去年施政報告又公布港珠澳大橋「港車北上不設配額計劃」，「跨境理財通」亦快將實施。以上各條，也是在打通粵港兩地任督二脈的結構性改革，有助於香港人在廣東地區過「港式生活」。

此系列房地產政策成效如何？從業內人士提供的數據可以看出端倪：雖然受疫情影響，港人去年在大灣區內地城市置業成交金額按年大跌4成，但銀行按揭查詢量大升，一些銀行更收到較前年多逾10倍申請，今年首季申請量亦已達去年全年的40%，證明打算在內地置業的香港人大有人在。業界估計，隨下半年疫情放緩、兩地通關、購買力大致釋放，港人全年在大灣區購置新樓數量將比去年上升25%至逾20,000伙，大灣區物業平均價格預期亦會快速上升。

港接受優惠政策 亦應開放市場

然而值得關注的是，大灣區在各大範疇為香港提供優惠政策時，香港有沒有同時開放市場，令灣區內各大小城市的小市民，也能感受到新政策的互惠性？

例如筆者早年曾撰文提出，今時今日廣州的體育行業，特別是職業足球，市場發展程度相對香港是有比較優勢。可是在上述的協商過程中，只是強調各市向香港發展程度較高的行業（例如醫療與金融）單方面開放市場，而鮮有讓香港的劣勢產業（例如體育）向廣州同步開放。

說到體育行業，數年前香港賽馬會從化馬場，理論上也算是另一粵港「貿易協議」的例子。從化馬場經港方長時間對從化游說協商後，終於在2018年正式啟用，而最終的運作方案，是將從化馬場作封閉式管理，從化馬在國際檢疫制度上被歸為「香港疫區」，而非「中國」，在該訓練場地練出的馬匹被承認為「香港馬」而非「中國馬」，營業協議亦規定，馬場方圓5.5公里內禁止非香港馬匹出現。從化馬場對當地人（和馬）而言，儼如一個「香港租界」。

今後香港如果想加快「大灣區經濟融合」新政策的協議和落實速度，其實可多強調新政策的互惠，而不是只側重於香港優勢產業對灣區的單方面提攜。如果要找外國先例，可能可以參考類似蘇聯解體後，東西德同文同種「經濟融合」的切入方法。如此一來，在未來兩三年，粵港澳經濟融合的過程或可進行得更快更順，事半功倍。

▲ 如果香港想加快「大灣區經濟融合」新政策的協議和落實速度，其實可多強調新政策的互惠，而不是只側重於本港優勢產業對灣區的單方面提攜。（資料圖片）