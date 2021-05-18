MIRROR北上的話

MIRROR如果真進軍大灣區粵語娛樂市場，有機會成功嗎？而我問過一下內地較有留意娛樂節目的朋友，都不知誰是姜濤，又或者聽到名字後，第一反應是，那是個內地去香港發展的歌手？

內地也是男團市場太擠，有最紅男團榜出爐，現在較成功的有：TFBOYS的師弟團，即時代少年團，是個七人組合。

之後有R1SE，十一人組，因是綜藝節目《創造營2019》選拔出道，所以臉孔較熟。但論最有印象，反而是UNIQ這中韓五人組合。因為這兩年爆紅的王一博，即是其成員之一。他之後近乎單飛跑出，接好多商業合作多曝光，本身在團中也是主角，包括領舞和唱Rap，通常都是最搶眼的位置好易認。

再來有男孩成功跑出的，則是X玖少年團，九人當中，肖戰和谷嘉誠都脫穎而出。

我們外行人可能連誰打誰都認不出（中年大叔花了五、六年才分得到TFBOYS三個人，還是多得《少年的你》這電影，要認九個人？講玩），但內地流行偶像後援，就算在某男團中不是最前綫的，但都有一大批死忠粉絲。

認不出，主因不是外形上都走韓國風模式化沒性格，而是因為沒有跟大隊看他們未紅時參加選拔時的育成過程，就如MIRROR，好看真是因他們一步步由nobody變成superstar。如果一路看跟住各男孩長大，其實就認得出。

回到前提，MIRROR在內地舞台有機會嗎？

如果沒有中國粉絲看過育成過程，早早就愛死他們共同成長，MIRROR的競爭力就得靠演出去迎戰（唱和跳），難度較大。一來粵語已非娛圈主流，二來男團的唱做現在是較沒太大差異。但講靚仔外形，主觀上，MIRROR還是較有辨識度及獨特型格，更時髦。內地男團是全盤韓風，髮型身材統一到有北韓團隊風。