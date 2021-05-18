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新陳代謝很慢

副刊版 2021/05/18

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在首次會面時，戰友均會慨歎：「我的新陳代謝很慢，相信很難減肥。」我說：「沒錯！隨着年紀增長，新陳代謝的確會減慢，但是，大部分人致肥的原因，都是吃得太多太豐富！收入與支出不平衡吧！」

卓婷問：「可以幫我提升代謝嗎？」我說：「提升代謝的外在因素例如身高、性別、遺傳等，真是沒法改變，幸好，還有些可變因素。」她很着急問：「是甚麼？」我解釋：「首先，當然是運動，無論肌肉鍛練與帶氧運動，也十分重要。身體的肌肉是很活躍的細胞，反之，脂肪細胞就是懶惰的。就算身體正處於休息狀態，細胞仍在工作中，以一磅肌肉與同樣的脂肪比較，前者需用六卡路里去運行，而脂肪細胞則只用兩卡，可想而知，肌肉愈多，代謝愈快。帶氧運動的角色就很不同，雖然不能直接增加肌肉，但是，在每次帶氧運動後的1小時內，代謝會自然增加，這意味着，雖然運動停止，身體也在消耗熱量。」

卓婷尷尬問：「有否沒那麼辛苦的方法？」我說：「有。多喝水，由於身體需要水份運行，水份不足，代謝速度減慢。另外，飲用綠茶、烏龍茶及黑咖啡，也有增加代謝的作用，不過，提升得很少！吃辣也有同樣功效，可是，不是人人可嘗辣，如果真的要吃，添加辣椒便行，我並非說吃多油的水煮魚之類啊！」她笑言：「幸好你說清楚，要不然，我真的跑去吃川菜。」她續問：「有否躺着也能提升代謝的方法？」

我說：「有！躺着便消耗六百多卡。」她大喜：「別賣關子。」我說：「捐血。每捐一次可消耗六百大卡，還可以救回三人，但當然，捐血不能常捐，你除了輕微肥胖，驗身報告顯示，身體尚算健康，快安排捐血，再跟你制定運動計劃吧！」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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