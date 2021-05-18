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別把孩子養得弱不禁風

副刊版 2021/05/18

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以下都是友儕間的真人真事：

一、任職公營醫院的友人，接到實習醫生的媽媽來電，請身為上司的友人，不要編夜間給她兒子，因夜間太辛苦，否則，她會投訴。二、公關公司老闆友人，聘了一名應屆女大學生，典型嬌嬌女。大型活動前，員工加班（當然有加班費）屬正常，身為老闆的她工作至晚上十一點，親自駕車兼送嬌嬌女上樓，順便跟其父母交代下，殊不知甫開門，其父母即黑面警告友人：我個女一向都要十一點前上床瞓覺！三、有父母愛女心切，在返新工前夕已對阿女打定底說：如果聽日返工辛苦，咁就唔好做喇！我哋養你一世無問題㗎！四、任職大企業人事部友人說，近年多了很多陪子女見工的阿媽，甚至要求跟埋入面試室，然後坐在後面指指點點：阿仔，你話俾人聽你咁咁咁、點點點啦！五、我親眼檢閱不少履歷表，除成績優異外，空無一物：無暑期工作經驗、無義工服務、無社區參與。當問到為何如此時，對方答曰：Daddy、Mummy話唔想我暑假咁辛苦囉！

你是老闆，敢請他們嗎？問題源頭不是那些年輕人，而是他們的父母。想起美國在亞利桑那州沙漠區那個耗時八年、花二億美元才能完工的「生物圈二號」實驗。科學家悉心控制濕度、溫度、照度，並使用純水、純空氣，務求打造最理想的完美溫室狀態。

結果：植物長到一定高度後，就會傾倒，不到兩年時間，原本生機勃勃的生物圈二號，徹底走向死亡。科學家百思不得其解，在那麼完美的環境生長，為何所有植物竟不堪一擊？

最後發現，原來缺少了風這個元素：在植物成長過程中，一直沒有風的吹拂，故它們不會往深處紮根，樹皮亦不會強韌起來，結果長到某個高度就承受不起長高的壓力，一塌而下。

有些父母，一直忙碌地為子女趕走或擋住他們成長過程中應該遇到的風，結果強行用人為方式把人人本應天賦的抵抗力、免疫力、抗壓力一併掃走，弄得子女長大成人後也弱不禁風。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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