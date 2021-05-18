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香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素

副刊版 2021/05/18

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這一年流行酒店Staycation，香港四季酒店最近有部分客房經過翻新，首階段正式竣工。全新設計的客房及套房現已開放供賓客入住，應用新舊交融的設計概念，更加入中式設計元素及新科技，豪華山景房由

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欄名 : 本地遊

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