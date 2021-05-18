香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 副刊版 2021/05/18 分享： 這一年流行酒店Staycation，香港四季酒店最近有部分客房經過翻新，首階段正式竣工。全新設計的客房及套房現已開放供賓客入住，應用新舊交融的設計概念，更加入中式設計元素及新科技，豪華山景房由 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 2021/05/15 誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 Jetour捷旅推出Staycation 住宿加景點遊覽$898起 2021/05/11 Jetour捷旅推出Staycation 住宿加景點遊覽$898起 舊英式粉嶺裁判法院 母親節化身「媽ket周末市集」 2021/05/08 舊英式粉嶺裁判法院 母親節化身「媽ket周末市集」 元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感 2021/05/08 元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感 達人推介沙田烏溪沙單車行 乘風盡享泥涌美景 2021/05/07 達人推介沙田烏溪沙單車行 乘風盡享泥涌美景 酒店 中環