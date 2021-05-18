華為與Leica 傳終結合作關係

早年已有消息傳出，華為（Huawei）與聯名合作推出手機鏡頭已久的徠卡（Leica）終止合作，惟未有發生。最近有中國科技博客@rodent950爆料指，Leica僅在初期向華為提供軟件及硬件技術，後來

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