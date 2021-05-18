華為與Leica 傳終結合作關係 行政人員版 2021/05/18 分享： 早年已有消息傳出，華為（Huawei）與聯名合作推出手機鏡頭已久的徠卡（Leica）終止合作，惟未有發生。最近有中國科技博客@rodent950爆料指，Leica僅在初期向華為提供軟件及硬件技術，後來 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 IG強化網頁版 用戶料可上傳影片 今日 IG強化網頁版 用戶料可上傳影片 Twitter料推訂閱 可撤銷儲存推文 2021/05/17 Twitter料推訂閱 可撤銷儲存推文 4月全球手遊收入 王者榮耀20億居首 2021/05/17 4月全球手遊收入 王者榮耀20億居首 美消費者集體訴訟 控Sony PS Store壟斷 2021/05/14 美消費者集體訴訟 控Sony PS Store壟斷 Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉 2021/05/14 Xbox Party Chat 聊天語音文字互轉 華為 Leica 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 鏡頭 智能手機