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華為與Leica 傳終結合作關係

行政人員版 2021/05/18

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早年已有消息傳出，華為（Huawei）與聯名合作推出手機鏡頭已久的徠卡（Leica）終止合作，惟未有發生。最近有中國科技博客@rodent950爆料指，Leica僅在初期向華為提供軟件及硬件技術，後來

...

欄名 : 科技新知

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