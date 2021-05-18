台缺前瞻終爆疫 應棄政治偏執求助

台灣新冠疫情一發不可收拾，不論疫苗存貨，抑或檢測能力，悉數因政府缺乏前瞻規劃，又不肯放下謀台獨的政治偏執尋求外援，頓時左支右絀。當局無從斷絕隱形傳播鏈，只能藉民眾自發留家，大幅減少社交接觸，在未來關鍵兩周嘗試遏制感染。台灣經驗再次佐證，變種病毒可迅速扎根，港府外防輸入應當從嚴從緊，本港市民在可以的情況下，則須從速打針。

檢測亞洲墊底 台篩檢籌難求

台灣確診連日破頂，單日再急增333宗本土個案，9縣市淪陷，明天起將「封關」，禁止一般外籍人士入境或轉機1個月。

憑外防輸入，台灣一度逾200天社區零確診，惟就算對機師最嚴格時，也寬鬆過香港的14天隔離加7天醫學監察。當地上月中以機師身心為由放寬至「3+11」（即3天隔離，11天自主健康管理），疊加檢疫酒店沒嚴守防疫要求，終造成機員、酒店員工和其他住客交叉感染，令英國變種株迅速扎根。

台灣手上僅得約30萬劑阿斯利康疫苗，本來只夠0.6%人口完成接種，輿論竟曾憂慮會過期浪費，顯見民眾太疏於防備，且過分憂慮極端副作用。

及至爆疫後，接種率攀升，台中證實今天料將用盡針劑，惟Moderna及土炮疫苗估計6月和7月才能應市，緩不濟急。即使蔡英文政府當即摒棄政治分歧，接受大陸政商界供應疫苗，亦已不夠時間讓民眾產生足夠抗體，刻下更需要近鄰的人力物力來協助提升檢測能力。

衞福部部長陳時中曾強調，沒目的之普篩有礙圍堵病例，但當局根本未及早籌謀，大幅提升檢驗力應急。香港近月每日檢測力驟增至起碼8萬，到本月須短時間替37萬外傭強檢，尚且混亂不已，台灣人口是香港3倍多，卻僅能日檢約1.6萬人，重災台北萬華區、新北板橋區的篩檢自然供不應求，一籌難求。

由毫無經驗人士採集鼻咽樣本怕有疏漏，卻仍不至於像台灣，要醫學院訓練了至少6年的醫師親身上陣，或由他們指示專科護理師執行。據牛津大學統計，台灣近期每1,000人日均只做了9.43個測試，只是阿聯酋的0.2%，連緬甸、孟加拉都不如，在亞洲區墊底。

台灣昨日單計不明個案已40宗，足證傳播鏈眾多，萬華區篩查陽性率高見10.8%，台北市長柯文哲坦承社區應該早有感染。萬華區色情場所氾濫，妨礙民眾主動檢測或透露行蹤，當局更有必要趁民眾仍願意配合，考慮及早找外國幫助封區強檢。

台低接種為鑑 別爆疫才打針

面對政府進退失據，台灣人齊心留家，甚至在網上發起「自主封城」，不少捷運站罕有地空空如也。史丹福大學預防醫療研究中心主任王智弘認為，未來兩周將是關鍵時刻，若民眾能不出門，傳播率自然會下降，亦能緩減檢驗和追蹤的壓力。

比起澳門，港府今次收緊台灣人入境無疑來得有點慢，但與再度煞停港星旅遊氣泡一樣，始終屬審慎之舉，可望防止更多變種毒株殺入社區。港府專家顧問許樹昌特別叮囑市民，須以台灣的低接種率為鑑，千萬別等疫情大爆發才爭相打針！

責任編輯：黃鑠安