滙豐私人銀行　持續擴充亞洲家族辦公室專屬服務　助客戶達致資產增長與世代傳承

過去數十年，亞洲不少國家及地區的經濟發展保持高增長，區內超高淨值人士（Ultra High Net Worth,UHNW）的人數與資產規模亦持續增加，形成區內對財富管理及傳承的需求愈趨殷切。歷史悠久兼具多元環球業務的滙豐私人銀行，多年來透過提供家族辦公室及信託等全方位服務，讓超高淨值客戶在創富乃至傳富等階段均得到專業支援，使他們的家族財富與企業可世代傳承。

滙豐於今年初公布，在合共1.6萬億美元的財富結餘中，近一半來自亞洲，並擬於未來5年斥資逾35億美元加速亞洲財富管理及個人銀行的業務增長，當中包括擴充區內私人銀行的團隊，為超高淨值客戶帶來更強大支援。滙豐私人銀行超高淨值客戶業務亞洲區主管繆子俊（Jackie）表示，亞洲一向匯聚大量資產總值逾3千萬美元的超高淨值人士，以滙豐私人銀行目前的資產管理規模計算，約有1,760億美元來自亞洲客戶，預期至2025年，滙豐於這個地區的超高淨值業務收入及客戶數量，皆可有近一倍的增幅。

滙財策劃結合家族傳承經驗 家族辦公室業務具優勢

「隨著滙豐銳意投放更多資源於亞洲地區的業務發展，滙豐私人銀行亦積極延攬各式專業人才，從客戶經理到專業投資顧問，確保超高淨值客戶無論是投資、海外置業、風險管理，抑或傳承家族企業及資產，均可獲得全面服務及專業支援。」繆子俊指出，近年所見，因應資產穩步上升，加上不少家族企業已傳承至第二或第三代，區內家族辦公室的增幅尤其明顯；而BlackRock於去年8月對全球185間家族辦公室進行的調研發現，當中6成計劃增加在亞洲區的資產配置；另有8成半受訪者認為中國相對區內其他市場將帶來更顯著的投資機遇，而香港正可為欠缺亞洲網絡及專業知識的家族辦公室提供所需支援。

繆子俊直言，滙豐私人銀行開展家族傳承業務今年已有逾75年的經驗，配備全方位私人滙財策劃平台，不但在信託、慈善事務、起草家族憲章、家族管治等範疇均累積豐富經驗，對家族辦公室業務同樣早著先機，除專設精英雲集的家族辦公室諮詢服務團隊，為客戶釋除疑慮及作出支援外，更通過滙豐獨有的三大環球業務，包括財富管理及個人銀行、工商金融，以及環球銀行及資本市場，使客戶置身創富、守富及傳富等不同階段，皆有私人銀行專家及各擅勝場的滙豐銀行團隊與他們並肩同行，獲得廣及企業融資、在全球各地開設戶口及投資平台等多元銀行服務，體驗環球私人銀行的財富管理服務。

推專屬機構銀行服務 為亞洲家族拓投資先機



家族辦公室的建立在亞洲已成大勢所趨，繆子俊深信，香港作為國際金融中心，兼具完善的財富管理體系、簡單低稅制及法律制度，加上專業人才匯聚，配合亞洲經濟增長帶來的眾多機遇，絕對有條件能成為亞太區的家族辦公室樞紐，而滙豐私人銀行亦將充分配合並把握由此而來的商機。

「滙豐於上月底率先公布在香港及新加坡推出為亞洲區內單一家族辦公室客戶度身訂造的機構銀行服務，客戶可以直接與滙豐環球及資本市場業務對洽，第一時間享有涉及投資銀行業務專業的全方位方案和產品，包括參與機構市場、主要經紀服務及私人交易等。」繆子俊補充，除了建基於亞洲家族辦公室的發展愈趨成熟，以至對金融服務的需求不斷上升外，這項嶄新服務亦旨在透過滙豐在可持續金融及ESG投資等範疇的領導地位，助亞洲家族以創新方式進行可持續投資，捕捉箇中機遇。

拓亞洲在岸業務 全面招攬專才

展望滙豐私人銀行的未來規劃，繆子俊預期，數碼化是一大重點，讓客戶可全天候買賣投資產品。「我們亦將加強在亞洲地區建立在岸業務，如在中國內地、台灣及泰國等地成立私人銀行團隊及辦事處，故未來三至五年將推展大型擴充計劃，招聘大量人才，配合在岸財富市場不斷增長，以發揮滙豐在私人銀行業務及資產管理的優勢。」

疫情帶動私人銀行服務需求轉危為機

正所謂「有危便有機」，疫情令全球各地的交通往來及實體商貿活動幾近停擺，繆子俊稱，亞洲超級富豪家族因而有更多時間留在原居城市，對如何透過建立家族辦公室等過私人銀行服務，在「疫」境中加強財富保障及企業穩健發展亦更為關注，紛紛藉此時機聯絡滙豐了解詳情。「當中有傳統企業掌舵人面對疫情衝擊，在董事局討論怎樣進行營運轉型。多年後，終決定尋求私人銀行團隊協助，付諸行動；另有家族第二代或第三代，在疫情期間感受到生命脆弱，即使子女年幼，也期望盡早諮詢建立家族辦公室等傳承資產至下一代的服務，為保障家族成員未雨綢繆。」

與此同時，繆子俊指不乏超高淨值客戶仍以投資作財富增值的主要途徑，惟較前重視分散投資，並選擇更多元化的投資工具，如對沖基金、私募基金等，規避隨疫情而來的市場波動及地區風險。「我們亦留意到愈來愈多客戶將慈善事業元素引入家族信託基金或家族辦公室服務，為社會共同抗疫作出更多貢獻，滙豐私人銀行在這方面同樣致力擔當重要角色，令客戶能實現心中所想。」

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