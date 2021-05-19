WASP與UKUSA 英語世界懷舊定陰謀？

近日文章談到法國人很忌英國及美國這兩個英語民族領袖，不時拿講英文的「盎格魯-撒克遜人」（Anglo-Saxons）說事，蓋因英國人的祖先是「盎格魯-撒克遜人」，而美國是英國人殖民過去建立的，祖先也同樣是「盎格魯-撒克遜人」。法國人喜歡用「盎格魯-撒克遜人」這個詞，今天英語世界的人，甚少再把自己描述為「盎格魯-撒克遜人」，平時不會掛嘴邊，除非有隱藏目的就另計。

了解美國歷史的人也許知道，美國主流社會過往有一個詞滙White Anglo-Saxon Protestant（WASP），意思是「盎格魯-撒克遜白人新教徒」，以往被用來描述主要在東岸如華盛頓、紐約，信奉基督新教的精英群體，一些人從小唸學費昂貴私立學校，再進入長春藤大學之類，出身尊貴。他們擁有龐大經濟、政治勢力，構成美國上層社會的大部分，擁有這些特質的人才有資格進入社會權力核心。

不過已甚少有人公開採用這種提法。然而近日有報道說，一向挺特朗普、極右的佐治亞州共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）計劃組建「美國優先」（America First）核心小組，聲稱推動「獨特的盎格魯-撒克遜政治傳統」云云。用「盎格魯-撒克遜」這詞來代替白人的這種說法，被人諷刺她是否提倡某種「白人至上」，甚至「盎格魯-撒克遜人至上」？想「讓美國再次中世紀化」（Make America Medieval Again）？

不論格林如何解畫，她無端端拿「盎格魯-撒克遜」這個詞出來「消費」，肯定想「攞彩」，只是被「罵到七彩」，最終收回建議。至於美國政府，不論共和黨特朗普執政時期，抑或歷屆民主黨政府或今天拜登掌權，表面上亦不會以「盎格魯-撒克遜人」自居，似不大有意繼續經營「盎格魯-撒克遜神話」，但背後做着的事就不同了。

斯諾登揭露 「5眼聯盟」始浮面

2013年，美國中央情報局前僱員斯諾登（Edward Snowden），在香港把美國監控自己民眾以至全世界的行動交予媒體曝光，就是我們現在知道的「稜鏡計劃」（PRISM），美國監控世界上所有強國，唯一就是不監控另外4個國家。計劃被揭露後，該4國加上美國的「5眼聯盟」（Five Eyes）架構浮出水面，世人才得以認識多一點，其實它一直低調存在很多年，聯盟成員包括美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭。

一般的講法，5國擁有共同歷史溯源，美國、加拿大、澳洲和新西蘭，均曾為英國殖民地。這說法沒有錯，但還有更深層意義，就是這5個國家的祖先，都是「盎格魯-撒克遜人」，主體民族是「盎格魯-撒克遜人」，構成所謂「盎格魯-撒克遜世界」，底蘊是英語文化。5國本質上乃「盎格魯-撒克遜人」掌控權力和財富的國家，一個民族控制下的5個國家。

「5眼聯盟」，是她們情報共享的架構，歷史可以追溯到二次大戰期間，英國和美國之間的情報合作，所謂「英美協定」（The United Kingdom-United States of America Agreement，UKUSA），最初在40年代兩國非正式交換情報。二戰結束後，美英在1946年正式簽署協定合作，開發監視系統，用來監視蘇聯及其東歐盟友，加拿大、澳洲、新西蘭陸續加入。

今天雖然冷戰早已成為過去式，但幾十年來，他們一直據報秘密透過代號Stoneghost的極度機密網絡，在全球範圍內進行監聽監視，蒐集外國情報之後大家交換分享，至今已是國際間最全面具系統的情報網，直至2005年外界才知有此事。

報道說他們有明確分工：英國監視歐洲，以至香港；美國監視監聽中國、俄羅斯、中東、非洲等；澳洲負責南亞、東亞和新西蘭的南太平洋地區；加拿大監聽俄羅斯及拉丁美洲部分地區。

自1783《巴黎條約》之後，美國正式從英國手中獨立，但兩國沒有鬧翻。美國剛建國時，是13個英屬殖民州聯合成立的，國民大都是英國移民後代，國父及建國先賢們是英國移民後代。這一批最早的英國移民後代，宗教信仰、價值觀等相同。後來美國國土和種族迅速擴張，在人數上，這批移民的後代已經不佔絕對優勢，往後美國為了發展經濟，開始鼓勵移民進入，成了多民族大融合國家。

1964年，賓夕法尼亞大學教授波茨爾（E. Digby Baltzell）在《新教當權者：美國的貴族和社會等級》一書，使用White Anglo-Saxon Protestant，代表這群最早從英國移民美國的人之後代，指他們掌控國家權力和財富，盡管美國社會已經多元化，但這些人才是美國「血統」最純正的人，他們的文化、價值取向，仍然很大程度上影響美國的發展。雖然並非波茨爾所創，但他的採用令WASP被廣為認識。眾議員格林近日重新拿來吹噓的WASP，詞義涵蓋的內容已更廣泛，所有講英語的歐洲裔新教徒都能稱作WASP，即使不是「盎格魯-撒克遜人」後裔。

美世界霸權 為Anglo-Saxons服務？

上世紀美國從英國手裏接過「盎格魯-撒克遜族長」地位，也接過了世界霸權，主導世界局勢。有見解認為，這個霸權披着自由民主等外衣，本質上主要為「盎格魯-撒克遜人」服務，歐洲其他白人或屬於第二等，中國或者亞非拉國家人民，排位自更低。其實在美英眼中所謂「西方世界」，真正核心可能沒有包括歐洲盟友如法國、德國，最終核心是「5眼聯盟」，祖先不是「盎格魯-撒克遜人」的其他國家不能埋這個堆。所以有人說當前世界分為了3個陣營，以美國為首的「5眼聯盟」、法德為核心的歐盟、日本等發達國家，以及中、俄、印等「金磚5國」為骨幹的新興大國陣營。目前，「5眼聯盟」國家人口總共大約4.6億，佔世界人口約6%，但有人計過卻佔全世界近一半財富。

當年法國幫助美國從英國手中獨立，為的就是能讓法國在美洲得到一個長期對抗英國的盟友，但最後英美卻講和，英國亦得以專心對付法國，結果拿破崙戰敗，法國霸權覆滅。到今天，當初法國幫美國獨立的功勞在美國都沒人提了，法國人送贈、代表法美友誼的自由女神像，有人形容反而成為了美國霸權象徵，而美國之霸，不單針對俄羅斯、中國，總之不是講英文的就信不過，要監視警覺，磨刀霍霍。

2018年，「5眼聯盟」在加拿大開會，華為5G成為首要議程。會後5國立即對華為展開封鎖，扼殺華為是特朗普政府一手導演，美國在行動之前已經把相關華為風險情報，與其他4國分享。5國不僅致力將華為從本國5G合作名單剔除，還決議共同阻止華為在其他西方國家建設5G，雖然這5個國家並非鐵板一塊，各兄弟因應自己國情「陽奉陰違」。在華為問題上，法國和德國站出來支持華為。

大家還記得新聞曾說，德國的默克爾被美國人監聽手機？報道指，就是「5眼聯盟」架構內那些搞秘密監控的人做的。我不知道美英或「5眼聯盟」有否在背後對法國人做了些不見得光的事，亦不知道始於二次世界大戰非常時期的「5眼聯盟」，沿襲二戰及冷戰舊有的情報蒐集，今天為甚麼還要繼續，並排除了非英語歐洲盟友的參與？是「血濃於水」（Blood is thicker than water）骨肉之情的連結？回顧美國獨立戰爭，美國人與英國人在戰場上真刀真槍廝殺，哪兒見骨肉之情？只見另一種「血濃於水」。

又或許，縱使「盎格魯-薩克遜人」之間存在你死我活矛盾，但在面對眼中「異族」時，所有矛盾仇恨都放一邊。之所以戰時監視敵人，現在監視非英語世界人民？甚至美英等國內非「純正血統」外人百姓？UKUSA/Five Eyes與WASP，是英語世界無聊的懷舊，抑或處心壟斷世界的陰謀？