見到其他人擁有美好的人與事，如事業有成、優質伴侶、美滿人生等，有一類人心裏面的第一反應就會問：「點解我無？」「點解佢咁好命？」「點解個天咁唔公平？」這類人就是史丹福大學心理學教授Carol Dweck所說的定型心態（Fixed Mindset）。抱持fixed mindset的人認為，自己的聰明才智、壓場能力、社交能力等，都是無法改變的，所以，當看見別人好過自己時，只會着眼於自己與他人的差距，從而產生自卑、不甘、妒忌又或憤世嫉俗的心理。

第二類人則完全不同，當他們見到美好之人與事發生在其他人身上時，他們會問「我如何能像他們呢？」即是說，他們覺得自己可以改變和進步，所以他們不但不會有唔抵得的心理，還會視對方為學習對象，這類人亦是Carol Dweck所說的成長心態（Growth Mindset）。抱持growth mindset的人，氣場是開揚的，他們相信現在只是起點，只要自己願意作出改變和付出，也同樣可以擁有人生美好的人與事。

我很認同growth mindset，最受不了那些經常怨自己不夠其他人好命、眼紅人家美好人生之fixed mindset。巴菲特黃金拍檔查理．芒格的著作《窮查理寶典》，蘊藏極睿智的人生建議，我最喜歡的一句，是「讓自己配得上想要的東西：要得到你想要的某樣東西，最可靠的辦法是讓你配得上它。」多麼精闢的一句！為甚麼有些人的生命當中，想要事業無事業、想要尊重無尊重、想要人緣無又緣，又或想要女神無女神（男神亦可）？查理提供了一個端倪：當一個人的質素達到配得上擁有美好的人與事時，他自然就會有。否則，頭細帽大，更好的人與事即使出現，也會從指縫中溜走，因為未配得上。幸好查理是說：「讓自己配得上它」，亦即，每人都可透過growth mindset努力改變，蛻變成更好的自己，那自然會有美妙的人與事在生命湧現，因為那時的自己，已配得上擁有美好人生。