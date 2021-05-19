女性天生愛美，豐盈秀髮、皓白潔淨牙齒、纖細指頭及亮澤指甲，種種細節總為滿分的外內在美添加無限分數。指甲若不完美，還可透過人工補甲的工夫幫助，殊不知爪甲其實可反映身體健康狀況，若營養體質處理得宜，其實可由內而外健康地美麗起來。

指甲為身體新陳代謝產物，每日不斷長出。情況正如樹幹橫切面的年輪一樣，其形狀外貌記錄了其時的營養及生長狀況。健康的指甲豐盈亮澤，甲底粉紅潤澤。反之爪甲崩裂、色澤灰黃、表面甲錯條紋，或其中泛白點，或甲底蒼白，指頭皮膚乾燥爆裂，這些指甲特徵反映身體功能異常或營養不良。

若身體缺乏鐵質營養，會表現指甲出現垂直甲錯紋理，及甲底血色蒼白無華。若指甲脆弱、容易崩裂，這與膳食缺少蔬菜，或吸收不到足夠葉酸有關。若指甲出現白點，原因可因為缺乏鋅營養，或進食過多甜味食物。若指甲體成片灰黃、崩脆，則為真菌感染，這與身體抵抗力不足，或長期居於潮濕環境，引致真菌植床指甲，破壞指甲結構。此外，若甲面與甲床夾角消失，甲面弧度隆脹，亦稱杵狀指，則與慢性肺病攸關，這不可不知！

中醫言身體的功能核心為五臟，五臟榮枯有其內必形諸於外，而爪甲正好反映肝臟功能，故中醫有云「肝其華在爪」。爪甲萎枯、蒼白及脆弱，都與中醫肝臟失衡有關。肝藏血，故補肝多從補血着手，處方可用八珍湯為主，其組成包括健脾益氣改善脾胃吸收功能的四君子湯，以及補血養肝四物湯。八珍成分包括黨參、白朮、茯苓、熟地、白芍、當歸、川芎及甘草，建議女性來經乾淨後始服用，詳情可向中醫查詢。

觀看事與人若能見微知著，便能更全面了解健康狀況，透過指甲狀況，便能知悉身體的營養狀況，做到均衡營養、平衡臟腑陰陽，好讓健康美由內而外散發出來。

▲ 自我測試：若出現杵狀指，指間間隙會消失，圖為正常情況。（作者提供圖片）